US-Sanktionen gegen Iran in Kraft Wie die Iraner die Sanktionen erleben

Am ersten Tag der US-Sanktionen gegen den Iran schwört Präsident Hassan Rohani das Volk zum Durchhalten ein. Die EU sei ein verlässlicher Partner. Doch die Menschen auf der Strasse machen sich Sorgen.

Amirhossein sitzt auf einem Hocker im Schatten. Der 55-Jährige hat ein kleines Lebensmittel-Lädchen in Teheran. Die Regale sind noch relativ voll. Aber der Laden ist leer – und er richtig sauer nach der Rede von Präsident Hassan Rohani gestern Abend. Es wäre doch klar, dass er lüge, sagt Amirhossein. Ob er sich die Ansprache angeschaut habe. Nein, warum? Warum die Zeit mit Lügen vergeuden?

"Iraner stehen nicht alleine da"

Rohani hatte am Tag zuvor dem Staatsfernsehen ein Interview gegeben und erklärt, wie es nach den US-Sanktionen seiner Meinung nach weiter geht. Europa böte der USA die Stirn, obwohl es immer ein Verbündeter der USA gewesen sei. Die Iraner stünden in der Welt nicht alleine da. Das hieße, abgesehen von einigen wenigen Ländern der Welt, stehen die meisten hinter dem Iran und unterstützten ihn. Der Iran gelte in diesen Ländern als vertrauenswürdiger Partner.

Warten auf Signale aus Europa

Allerdings wüßte er auch, dass ausländische Unternehmen mit den USA Probleme bekämen, wenn sie weiter mit dem Iran Geschäfte machten. Man warte darauf, dass Europa nun handele. Ende August gebe es ein Treffen zwischen den Partnern des Abkommens, vor allem mit der europäischen Union. Außerdem werde noch am Rande der UN-Vollversammlung ein Ministertreffen stattfinden.

Differenzen freundschaftlich beilegen

Es wurde auch drüber spekuliert, ob es dabei ein Treffen zwischen der USA und dem Iran geben könnte. Rohani hat Gespräche nicht ganz ausgeschlossen, aber hohe Hürden gesetzt. Den Taxifahrer Kourosh ärgert das maßlos. Differenzen müssten freundschaftlich beigelegt werden, doch nicht durch einen Krieg. Seine Kollegen stehen um ihn herum, und nicken. Kourosh ist der einzige, der sich traut, so offen zu reden. An einer Straßenecke lehnt ein junger Mann an seinem Auto. Farhad ist 36 und sportlich leger gekleidet. Er habe mal beim deutschen Unternehmen Würth gearbeitet, erzählt er. Als Folge der Sanktionen habe er seine Arbeit verloren.

Die Stadt ist fast leer

Die Arbeitslosigkeit steigt im Iran. Auch Kourosh, der Taxifahrer, hat Existenz-Angst. Die Sanktionen zeigten bereits Wirkung. Die Verteuerung des Dollar habe alles vernichtet. Die Stadt sei fast leer. Warum sollten die Leute noch raus kommen? Tatsächlich ist es ziemlich leer auf den Straßen, im Geschäftsviertel sind mehr Verkäufer als Kunden. Die Stimmung ist bedrückend. seit heute Morgen keinen Rial verdient. Ich habe eine Familie und muss noch die Miete zahlen. Seit dem Morgen habe er keinen Rial verdinet. Er habe Familie und müsse Miete zahlen, im Augenblick könne er nicht mal mehr Brot bezahlen.

Hoffnung schon lange verloren

Die Iraner sind Krisenerprobt, haben einen langen Atem. Und genau auf den setzt auch Präsident Rohani. Man werde die Sanktionen sicherlich überstehen. Je mehr man zusammenhielte, umso schneller würden die Sanktionen zusammenbrechen. So versucht Rohani, dem Volk Hoffnung zu machen. Für den Teheraner Taxifahrer Kourosh hat der iranische Präsident das mindestens einmal zu oft gesagt. Hoffnung? - die habe man schon lange verloren. Man werde sich bald auf der Straße zerfleischen. Wie in anderen Ländern, Russland oder wo. Diese Worte solle man sich merken.