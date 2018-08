Trockenheit in Bayern Wie Biobauern unter der Dürre leiden

Biobauern leiden besonders unter der Dürre. Weil ihr Vieh vor allem von dem Futter auf dem Hof lebt, wird es in diesen Wochen knapp. Die Wiesen rund um den Maierhof bei Kulmbach sind alle braun und vertrocknet.

Die letzte Mahd ist einfach ausgefallen. Biobauer Michael Sack und sein Vater Gerhard schauen auf ihre letzte Hoffnung: den Mais, der noch sehr niedrig und bedenklich trocken aussieht:

"Das ist der Silomais, den wir in zwei Wochen ernten wollen. Der ist eigentlich noch relativ okay. Er gibt hoffentlich noch 50 Prozent Ertrag. Da müsste es aber nächste Woche schon mal regnen. Das ist bei uns hier in der Gegend das Problem gewesen. Wir haben seit Februar keinen anhaltenden Regen, kein Tiefdruckgebiet gehabt."

Futter wird knapp

Mit irgendwas müssen die Sacks ihre 90 Milchkühe füttern. 80 Hektar bewirtschaften die beiden auf den sanften Hügeln über Kulmbach. Bei Biolandwirten gilt der Grundsatz: Das Futter soll von den eigenen Flächen oder von Partnerlandwirten nebenan kommen. Das wird heuer schwierig. "Das Problem haben die konventionellen Landwirte aber genauso: Keiner wird jetzt Futter hergeben. Und ich kann mein Grundfutter ja nicht aus Israel oder China kommen lassen."

Wenn es jetzt nicht bald regnet, wird eine Extremsituation noch extremer. "Wir müssen dann ja wirklich bis Ende April mit den Vorräten aus 2017 durchkommen", sagen die Sacks.

Familie Sack will keine Dürrehilfe vom Staat, aber faire Preise nach der Missernte

Dann müssen auch Milchkühe weg - da wollen die Sacks noch nicht daran denken - zumal die Preise für Rinder jetzt schon eingebrochen sind. Aber eine Dürrehilfe von der Bundesregierung und Europa - das will Michael Sack nicht. Sondern es allein schaffen. "Wir müssen da hinkommen, dass der Verbraucher sieht: Letztes Jahr war es trocken, es kann auch zu höheren Preisen kommen. Nicht gleich rumschreien, wenn die Butter zwei Euro kostet. Die Politik sollte sich da raushalten. Wir Bauern müssen das schaffen, wir haben es schon immer geschafft. Da helfen ein paar Bonuszahlungen auch überhaupt nichts. Es sind auch ganz andere Summen, die da jetzt gerade vernichtet werden."

Biobauern wollen mehr Vorräte anlegen und dem Klimawandel trotzen

Künftig mehr Futter-Vorräte anlegen, das ist für den Biolandwirt die Konsequenz aus der Erfahrung mit dem Klimawandel. Auch wenn das teuer wird. Den Hof klug managen. Nicht die Nerven verlieren und die Wintersaat zu früh aussähen, dann würden die Keimlinge im Boden vertrocknen. Demut gegenüber der Natur. Auf neue Wundermethoden hofft er nicht. "Es sagt sich immer so leicht, Trockenheits-tolerante Pflanzen. Nichts wächst ohne Wasser. Und wir werden in unserer Region nichts mit Beregnung machen – das ist zu teuer und macht keinen Sinn. Wir können auch nicht ans Grundwasser, das brauchen wir als Trinkwasser, auch für die Tiere. Wir müssen so klarkommen."

Die Niedrigpreispolitik muss weg - Biobauern brauchen viel Sprit

Würde es der Landwirtschaft helfen, wenn mehr Bauern auf Bio umstellen? Dass Ökolandwirtschaft per se klimafreundlicher wäre, wollen die Sacks nicht für sich in Anspruch nehmen. Zwar sparen sie energieaufwändige Agrarchemie und den Mineraldünger, der Lachgas emittiert, das viel klimaschädlicher ist als Kohlendioxid. Aber weil sie öfter aufs Feld müssen, brauchen die Biobauern mehr Diesel. "Wir brauchen wieder verstärkt gute Betriebe, die wieder auf ihren Boden und ihre Tiere schauen. Das vermittelt ja Bio. Ich glaube, dass die meisten Landwirte das auch eigentlich wissen. Aber es ist ein bisschen verloren gegangen wegen der Niedrigpreispolitik."

Hoffnung auf Regen in letzer Minute

Am Ende hilft nur eines: Regen! Der Senior, Gerhard Sack, erinnert sich noch an 1976 wo es auch sehr trocken war - da war er noch Schüler. Und 2003. Da war es im August auch sehr heiß undtrocken. Aber dann hat es damals doch noch geregnet, gleichsam in letzter Minute. "Das hat uns gerettet damals. Und diese Hoffnung besteht jetzt immer noch. Mal schauen, wie es wird.“