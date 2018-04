Aktionsplan der Staatsregierung Wie Bayern künftig mit dem Wolf umgeht

Seit wieder Wölfe durch Wälder in Bayern streifen, gibt es Ärger. Weil sie Schafe reißen oder Menschen sich bedroht fühlen. Mit einem Aktionsplan will die Staatsregierung regeln, wann der streng geschützte Wolf abgeschossen werden darf.

Ministerpräsident Markus Söder und seine Minister wollen heute einen "Bayerischen Aktionsplan Wolf" beschließen. Dabei geht es darum, Kriterien festzulegen, nach denen der streng geschützte Wolf abgeschossen werden darf. Im Fachjargon ist von sogenannter Entnahme die Rede.

Wird es wolfsfreie Zonen geben?

Diesen Kurs hatte letzte Woche schon Umweltminister Marcel Huber skizziert, in dem er davon sprach, dass er beim Wolf anders vorgehen werde als seine Vorgängerin Ulrike Scharf. Huber wurde mit den Worten zitiert: "Es wird Regionen geben, in denen der Wolf Platz hat. Aber es wird auch Regionen geben, in denen er nicht Platz hat."

Schaf gerissen: war es ein Wolf?

Erst vor einer Woche war auf dem Barbaraberg nahe dem oberpfälzischen Speinshart ein Schaf gerissen worden - möglicherweise von einem Wolf. Unweit von Speinshart lebt ein sogenanntes standorttreues Wolfspaar, und auch im Vldensteiner Forst, an der Grenze zwischen Oberpfalz, Oberfranken und Mittelfranken gibt es ein Wolfspaar.

Fachberatung im Landwirtschaftsamt

Wölfe können täglich aber bis zu 70 Kilometer zurück legen, deshalb könnte es auch ein durchziehender Wolf gewesen sein. So tappte zuletzt im östlichen Landkreis Neustadt/Waldnaab bei Moosbach Ende Januar ein Wolf in eine Fotofalle. Wenn Landwirte oder Nutztierhalter gerissene Tiere auffinden, sollten sie entweder das Landratsamt, die landwirtschaftliche Fachberatung am zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten oder aber die Polizei verständigen.

Wieviel Wasser kann künftig für Stromgewinnung genutzt werden?

Ein weiteres Thema im Kabinett ist der Zugriff von Wasserkraftwerken auf die Ressource Wasser. Dabei geht es um einen Leitfaden, der regeln soll, wieviel Wasser in Flüssen und Bächen verbleiben muss und damit nicht für die Elektrizitätsgewinnung genutzt werden kann. Der Leitgedanke ist dabei, Fischen und anderen Wassertieren so viel fließendes Wasser zur Verfügung zu stellen, wie es lebensnotwendig ist.

4.200 Wasserkraftwerke in Bayern - viele in Gefahr

Das Umweltministerium hatte hier schon im Februar auf eine höhere Menge für die Tiere gedrängt. Im Gegensatz dazu befürchten Kraftwerksbetreiber wirtschaftliche Nachteile, sollten sie künftig nicht mehr so viel Wassermengen nutzen können. Für den Fall, dass deutlich weniger Strom produziert werden kann als bisher, hatten Vertreter der etwa 4.200 Wasserkraftwerke bereits vor einer existenzbedrohenden Situation einzelner Betreiber gewarnt.

Das Kabinett berät Maßnahmen zur Preisdämmung bei der Entsorgung von Bodenaushub sowie über die finanziellen Aufwendungen und Zuordnungen der Beauftragten der Staatsregierung.