Nach umstrittenen Äußerungen Widerstand in der CSU gegen Seehofer wächst

CSU-Chef Seehofer gerät wegen seines Kurses in der Migrationspolitik auch in den eigenen Reihen vermehrt unter Druck. Inzwischen formiert sich an der CSU-Basis Widerstand gegen Seehofers Asylpolitik. Scharfe Kritik kam beispielsweise vom Bürgermeister von Hebertshausen. Offensichtlich fragen sich viele, ob Seehofer noch der richtige Mann für die Partei ist.

Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer gerät wegen seines Agierens in der Flüchtlingspolitik und seines politischen Stils zusehends auch in den eigenen Reihen in die Kritik. So sagte der ehemalige CSU-Chef Erwin Huber dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", in der Partei habe es anfänglich große Zustimmung für die Flüchtlingspolitik von Bundesinnenminister Seehofer gegeben, aber: "Sein Agieren verwundert und befremdet mittlerweile viele." Die anfängliche inhaltliche Zustimmung sei einem "Ratespiel" gewichen, so Huber. Angesichts der Alleingänge Horst Seehofers würden sich nun viele Abgeordnete fragen, ob Seehofer die Landtagswahl und damit seinen Nachfolger Markus Söder belasten wolle.

Widerstand an CSU-Basis

Nach Informationen des "Spiegel" formiert sich an der CSU-Basis zudem Widerstand gegen die Parteiführung. Zahlreiche CSU-Mitglieder treten aktuell der "Union der Mitte" bei - einer Initiative, die liberalkonservative Vertreter von CDU und CSU gegründet haben. In den letzten drei Wochen soll die Gruppe auf 1.200 Unterstützer angewachsen sein. "Flüchtlinge sind keine Sündenböcke für Entwicklungen, die in unserer Gesellschaft schieflaufen", sagte Stephan Bloch, Gründer der Union der Mitte, dem Magazin.

Auch örtliche Mandatsträger solidarisieren sich mit der "Union der Mitte". In einem auf Facebook veröffentlichten Brandbrief an seine Partei kritisiert der Bürgermeister der oberbayerischen Gemeinde Hebertshausen, Richard Reischl (CSU), den Kurs und Stil der CSU. Seine Partei behandele "manche Menschen wie Dreck", um auf Kosten anderer "einen auf Beliebtheit". Er vermisst zunehmend die Menschlichkeit:

"Ich finde, es sollten erst einmal die gültigen Gesetze umgesetzt werden, zum zweiten ist es aber auch so, dass es in unserem Namen ein 'C' gibt, für christlich und sozial und von daher finde ich es nicht richtig, dass man immer alle über einen Kamm schert, sondern man müsste ein bisschen mehr die Einzelfallbetrachtung ansehen.^" Richard Reisch (CSU), Bürgermeister Hebertshausen

Von seinem Parteivorsitzenden fordert Reischl "eine absolute Vorbildfunktion".

"Ich würde ihm sagen, Ein bisschen mehr auf die Basis hören, ein bisschen mehr Anstand zeigen und vielleicht auch wieder Dinge bewegen, die uns hier in der Gemeinde auch in Bayern wieder zum Vorteil sind und die uns helfen." Richard Reisch (CSU), Bürgermeister Hebertshausen

Recherche von "BuzzFeed": Nur acht von 40 Ankerzentren bestätigt

Neue Fragen wirft auch eine Recherche des Internetportals "BuzzFeed News" auf. Laut diesem sind nur acht der 40 von Seehofer geplanten Ankerzentren bestätigt. Sieben davon befänden sich in Bayern. "BuzzFeed" hatte sämtliche Flüchtlingsräte in Deutschland sowie Sozialministerien, Integrationsministerien und Staatskanzleien befragt. Angeblich wollen sich zwölf der 16 Bundesländer überhaupt nicht an den Ankerzentren beteiligen.

Kritik von CDU und SPD

Auch die Kritik aus Reihen von CDU und SPD reißt nicht ab. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), übte scharfe Kritik an Seehofer. "Was ich in den vergangenen Wochen an verbalen Grenzüberschreitungen gehört habe, vor allem durch die CSU, ist ein Anschlag auf unsere demokratische Kultur", sagte Roth der Zeitung "Welt" vom Samstag.

Der aktuelle Streit um die Asylpolitik hilft laut Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Ende nur der AfD. "Iich kann mir vorstellen, dass Horst Seehofer, wenn er darüber nachdenkt, sich auch klar ist: Mensch, da hab ich was gesagt, was ich heute vielleicht nicht mehr so sagen würde."