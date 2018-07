Himmelsspektakel am Freitagabend Wetterprognose zur Mondfinsternis: Gute Aussichten in Bayern

Die Wettervorhersage verspricht für Freitag einen sonnigen Hochsommertag in Bayern - und damit die Gefahr von Quellwolken und Gewittern am Abend. Die Aussichten für die Mondfinsternis sind nach Ansicht der BR-Wetterexperten aber gut.

Ein Hoch auf das kräftige Hoch, das derzeit Bayern mit viel Sonnenschein verwöhnt. Denn es ist so stabil, dass es nach Ansicht der BR-Wetterexperten auch am Freitag noch für einen sonnigen, heißen Tag sorgen wird. Und für den wolkenlosen Himmel, den sich alle erhoffen, die die totale Mondfinsternis am Abend sehen wollen.

Der heiße Sommertag wird jedoch vereinzelte Quellwolken anwachsen lassen und bringt mancherorts Wärmegewitter hervor.

Nur vereinzelte Quellwolken in weiten Teilen Bayerns

In Franken und Schwaben ist der Himmel am Freitagabend klar oder nur leicht bewölkt. Quellwolken, die sich tagsüber entwickeln, sollten sich bis 21 Uhr auflösen. Dann ist die Mondfinsternis zwar schon im Gange, aber die Totalität mit dem roten Blutmond beginnt erst um 21.30 Uhr - bei hoffentlich freier Sicht.

In der Oberpfalz, in Nieder- und Oberbayern haben Sie vermutlich die ganze Zeit über gute Sicht auf den Mond: Dort ist es am Freitagabend wolkenlos oder nur leicht bewölkt.

Gewitterneigung in den Mittelgebirgen und am Alpenrand

Allerdings können im Oberpfälzer Wald sowie im Bayerischen Wald und an den oberbayerischen Alpen können am späten Nachmittag und abends einzelne Wärmegewitter entstehen. In den späten Abendstunden dürften diese Gewitter abklingen. Dann lösen sich die Quellwolken langsam auf und der Blick auf den Mond wird zunehmend besser, sodass Sie auch nach örtlichen Gewittern noch die Mondfinsternis genießen können.

Tipps für die Mondfinsternis

Wie hoch sich die Wolken über Ihnen türmen, ist auch gar nicht so wichtig: Sie brauchen am Freitag vor allem freie Sicht Richtung Horizont im Osten und Südosten. Denn der Mond steht während der totalen Mondfinsternis nur eine Handbreit über dem Horizont. Welchen Platz Sie für die Mondfinsternis wählen, wann Sie am besten dort sind und wie Sie sich am besten vorbereiten: Mit unseren Tipps gehen Sie wie ein Profi zur MoFi und machen auch noch tolle Bilder von der Mondfinsternis.

Also: Schnappen Sie sich eine Decke, was Leckeres zu Essen, eine Kamera mit Stativ und nette Begleitung - und genießen Sie diesen sommerlichen Freitagabend mit der romantischsten Beleuchtung, die die Natur für Sie zu bieten hat!