Wetter am verlängerten Wochenende Gewitter für Mütter und Väter

Morgen ist Vatertag, am Sonntag werden die Mütter geehrt. Grund für viele, sich frei zu nehmen und in die Natur zu fahren. Eigentlich. Denn der Ausflug könnte für viele Bayern ins Wasser fallen.

Christi Himmelfahrt - der Feiertag ist für viele Männer traditionell ein Anlass, sich selbst zu feiern. Gewöhnlich wird dabei viel Alkohol getrunken und in Kutschenwägen durch Wald und Wiesen gegondelt. Doch nach dem strahlenden Sonnenschein der letzten Tage schlägt das Wetter ausgerechnet jetzt um, wie BR-Wetterexperte Christian Lorenz erläutert.

Die Väter sollten morgen lieber früh losziehen, denn es zieht im Lauf des Tages eine Kaltfront über Bayern. Im Westen regnet's schon vormittags, so Lorenz. Abends kommen dann auch im Osten Gewitter, vielerorts stürmt und hagelt es.

BR-Wetterexperte spricht von "Achterbahnfahrt"

Am Freitag, dem Brückentag, und am Samstag wird es wieder schöner, bevor es am Sonntag erneut ungemütlich wird. "Wir fahren so ein bisschen Achterbahn in den nächsten Tagen", sagt der BR-Wetterexperte.

Der Samstag wird ihm zufolge der schönste Tag des verlängerten Wochenendes mit Spitzenwerten von bis zu 26 Grad. Abends ist speziell in der Alpenregion mit Wärmegewittern zu rechnen - Wanderer und Kletterer sollten also aufpassen, empfiehlt Lorenz.

Am Muttertag schließlich vermiest eine Kombination aus Schauer und Gewittern die Feier-Stimmung. Lieber bleibt man zuhause bei Kaffee und Kuchen, erwartet werden Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad überall im Freistaat.

Zu Wochenbeginn bleibt es unbeständig. Landwirte, die seit Langem besorgt auf ihre trockenen Felder sehen, können leider nicht wirklich mit Erholung von oben rechnen, wie Lorenz betont: Es werde zwar ein bisschen regnen, ob die Menge aber ausreiche, sei fraglich.

Was machen die Eisheiligen?

Mitte Mai ist die Zeit der Eisheiligen, ab Sonntag wird es dann auch merklich kälter. Nachtfrost oder ähnliches ist aber erst einmal kein Thema, betont BR-Wetterexperte Christian Lorenz. Erst Ende Mai sei damit zu rechnen.

Lorenz erinnert die Ausflügler noch einmal daran, dass nach den sonnigen Tagen nach wie vor erhöhte Brandgefahr sowohl in Wäldern als auch Graslandschaften bestehe. Beim Grillen sollte man also vorsichtig sein und auf offene Feuer in der Natur lieber verzichten.