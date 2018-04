USA und Verbündete Militäreinsatz gegen Syrien

USA, Frankreich und Großbritannien haben mehrere Ziele in Syrien beschossen. Die Angriffe sind eine Vergeltung für den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz des Assad-Regimes. Es gab mehrere Verletzte. Aus Russland kommt scharfe Kritik.

Kurz nach Beginn des Angriffs gestern Nacht waren rund um Damaskus Explosionen zu hören. Der Himmel über der Stadt sei orange erleuchtet gewesen, berichten Augenzeugen. Am Stadtrand Richtung Osten könne man ein riesiges Feuer sehen. Das syrische Fernsehen unterbrach das laufende Programm und bezeichnete den Angriff als amerikanisch-britisch-französische Aggression, die internationales Recht breche. In der Provinz Homs soll ein Chemielabor, ein Chemiewaffenlager und eine Kommandozentrale beschossen worden sein.

Mehrere Verletzte

Staatsmedien zufolge hätten Raketen nordöstlich von Damaskus eine Forschungseinrichtung getroffen. Die syrische Armee habe die Luftabwehr aktiviert. Es sei gelungen, 13 Raketen abzufangen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtet, sind bei den Angriffen mehrere Menschen verletzt worden. Die Rede ist von sechs verletzten Soldaten bei dem Angriff auf das Waffendepot in Homs.

Scharfe Kritik aus Moskau

Als ein Verbrechen gegen die Welt und die Menschheit hat der Vorsitzende des Ausschusses für Verteidigung im Föderationsrat Viktor Bondarew den Angriff auf Syrien bezeichnet. Die Reaktion darauf müsste hart und durchdacht sein. Nicht nur Russland sollte reagieren, sondern auch die Weltgemeinschaft. Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses in der Duma verglich Trump mit Adolf Hitler. Trump habe sogar die gleiche Uhrzeit gewählt wie damals Hitler bei dem Überfall auf Polen. Trotz der emotionalen Worte hat man in Moskau aber auch zur Kenntnis genommen, das keine russischen Militärstützpunkte angegriffen wurden. Nach Einschätzung von Beobachtern wird es deshalb wohl auch keine keine russische Militäraktion geben. Das Außenministerium in Moskau erklärte lediglich die westlichen Angriffe erfolgten zu einer Zeit, da Syrien eine Chance auf eine friedliche Zukunft gehabt habe