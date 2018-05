Zwei Leichtverletzte und Totalsperre Westheimer Bus brennt im San-Bernardino-Tunnel aus

Wenn man das Foto sieht, grenzt es an ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist. Die zwei Leichtverletzten wurden laut Schweizer Polizei wegen einer Rauchvergiftung ambulant behandelt. Sie befanden sich mit dem Reisebus eines Unternehmens aus dem mittelfränkischen Westheim (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) auf der Rückreise von einem Fahrradurlaub in Italien und Südfrankreich. Die meisten der 20 Urlauber stammen offenbar aus dem schwäbischen Landkreis Donau-Ries. Während der Fahrt durch den über sechs Kilometer langen San-Bernardino-Tunnel war in dem Bus aus noch ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Der Fahrer brachte ihn rechtzeitig zum Stehen.

Rechtzeitige Flucht in den Sicherheitsstollen

Auch die Insassen von drei weiteren Fahrzeugen in der Nähe des Busses konnten laut Polizei - wie die Busreisenden - in den Sicherheitsstollen des Tunnels fliehen. Alle anderen Verkerhsteilnehmer hätten den mit dichtem Rauch gefüllten San-Bernardino-Tunnel rechtzeitig verlassen können - die Sicherheitssysteme hätten funktioniert. Eine Polizeisprecherin sagte, es gebe keine Vermissten. Die Reisegruppe aus Bayern habe die Heimfahrt noch am Freitag mit einem Schweizer Ersatzbus fortsetzten können, teilte das Westheimer Busunternehmen dem Bayerischen Rundfunk mit. Die fünftägige Reise war unter dem Motto "Radltour an der Palmenriviera" gestanden.

Pfingstreiseverkehr Richtung Alpensüdseite bricht zusammen

Durch den Brand in dem zweitwichtigsten Alpentunnel der Schweiz hat sich die Verkehrslage zu den Pfingstferien erheblich verschärft. Nach Angaben des Schweizer Rundfunks bleibt der Tunnel wegen der deutlichen Brandschäden mindestens eine Woche lang gesperrt. Der Verkehr wird über den kurvenreichen San-Bernardino-Pass (2.067 Meter) umgeleitet.

Längster Stau seit 19 Jahren

Die Alternativroute durch den Gotthardtunnel war schnell überlastet. Dort staute sich der Verkehr Richtung Alpensüdseite am Samstag auf 28 Kilometer Länge. Das hatte es zuletzt vor 19 Jahren gegeben. Der San-Bernardino-Tunnel in Graubünden verbindet die Ostschweiz mit der Alpensüdseite im Tessin.