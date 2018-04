Im Oman tot aufgefunden Weltweit erfolgreicher DJ Avicii gestorben

Der schwedische Star-DJ Avicii wurde nur 28 Jahre alt. Der Elektromusiker, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling hieß, wurde in der Hauptstadt des Golfstaats Oman, in Muskat, tot aufgefunden. Das teilte seine Sprecherin Ebba Lindqvist mit. Wodurch er zu Tode kam, ist bislang nicht bekannt.

Einer der erfolgreichsten DJs der Welt

Mit dem Song "Levels" gelang Avicii 2011 der Durchbruch. 2012 und 2013 schaffte er es im Ranking des "DJ Magazine" jeweils auf den dritten Platz der besten DJs. Er war auch als Musikproduzent erfolgreich und arbeitete unter anderem mit Madonna, der britischen Rockband Coldplay, Jon Bon Jovi, Robbie Williams und dem französischen DJ und Musikproduzenten David Guetta zusammen.

Nach Echo Tour wegen gesundheitlicher Probleme abgesagt

2014 räumte Avicii zwei Trophäen beim wichtigsten deutschen Musikpreis Echo ab: für "Wake Me Up" als "Hit des Jahres", außerdem gewann er in der Kategorie "Künstler Electronic Dance Music". Einige Monate später sagte er seine Tour wegen gesundheitlicher Probleme ab.

Ab 2016 keine Live-Auftritte mehr

Im Jahr 2016 gab Avicii bekannt, sich von der Bühne zurückziehen zu wollen. Dem Musikgeschäft blieb er jedoch weiter treu: Er produzierte weiterhin im Studio. Avicii hatte in den vergangene Jahren offen über seine Gesundheitsprobleme gesprochen - unter anderem über eine zum Teil durch exzessiven Alkoholkonsum verursachte Entzündung der Bauchspeicheldrüse.

Familie bittet um Rücksicht auf Wunsch nach Privatsphäre

"Die Familie ist am Boden zerstört, und wir bitten alle, ihr Bedürfnis nach Schutz der Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu beachten." Management des Künstlers Avicii

Weitere Erklärungen werde es nicht geben, so das Management.