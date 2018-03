Zum Welttag Pi Metin Tolan: Pi hilft zu wissen, wieviel in einer Coladose ist!

radioWelt: Haben Sie eine Eselsbrücke, um sich die ersten Stellen nach dem Komma der Kreiszahl Pi zu merken?

Metin Tolan, Professor für experimentelle Physik, TU Dortmund: Eigentlich habe ich immer mit Pi gleich 3,14 gerechnet. Das reicht für die meisten Anwendungen aus. Pi ist ja auch faszinierend einfach definiert: Wenn Sie einen Kreis malen, den Umfang des Kreises messen und diesen Umfang teilen Sie durch den Durchmesser, dann kommt Pi raus. Egal wie groß der Kreis ist, es kommt immer Pi raus, wenn Sie bei jedem beliebigen Kreis den Umfang durch den Durchmesser teilen. Das müsste nicht so sein. Ist aber so!

radioWelt: Wie würde unser Leben heute aussehen, wenn wir Pi nicht hätten?

Metin Tolan: Sie könnten dann zum Beispiel nicht berechnen, wie viel in einer Coladose drin ist. Oder umgekehrt: Wenn Sie eine Coladose bauen wollen, dann müssen Sie ja wissen: Wie viel will ich da ungefähr reinfüllen? Um das Volumen eines Zylinders auszurechnen, brauchen Sie die Kreiszahl Pi. Oder wenn Sie auf der Erde von einem Ort zu einem anderen fahren wollen, dann bewegen Sie sich ja gar nicht gerade, sondern Sie bewegen sich auf einer Kugeloberfläche, auf einem Kreis. Und um diese Entfernung genau zu berechnen, brauchen Sie die Zahl Pi.

radioWelt: Und die brauchen Sie auch in der experimentellen Physik?

Metin Tolan: Auch in der Physik kommt die Zahl Pi vor, meist allerdings ein bisschen versteckt. Denn der eigentliche Grund, aus dem die Zahl Pi in der Physik vorkommt, ist dann auch wieder die Kugel. Wenn Sie zum Beispiel die Kraft ausrechnen wollen, mit der sich zwei Ladungen anziehen oder abstoßen, dann lernen Sie das in der Physik. Es gibt da eine Formel, und da steht ein Faktor vor der Formel, und das ist "eins durch 4 Pi". Das heißt, die Zahl Pi taucht in der Physik immer dann auf, wenn Sie sozusagen etwas Kugelsymmetrisches haben.

radioWelt: Gibt es noch weitere Zahlen von dieser Bedeutung?

Metin Tolan: Es gibt im Bereich der Mathematik, aber auch im Bereich der Physik auch die Eulersche Zahl, die ist mindestens genauso wichtig. Hat man vielleicht schon mal gehört in einer ganz dunklen Schulzeit, da hat einen der Lehrer vielleicht mit einer Zahl belästigt: 2,7182818284 usw. Die Eulersche Zahl geht auch immer weiter, das ist auch eine ganz besondere Zahl. Und sie spielt immer dann eine Rolle, wenn sich zum Beispiel Bakterien vermehren: Wenn Sie ausrechnen wollen, wie viele Bakterien haben Sie nach soundsoviel Stunden, wenn Sie angefangen haben mit vielleicht zwei Bakterien. Sie spielt auch beim radioaktiven Zerfall eine Rolle, wenn Sie ausrechnen wollen, wie viel radioaktives Material haben Sie noch nach einer bestimmten Zeit vorliegen.