Nach der Klausur in Meseberg Welche Projekte will die Bundesregierung jetzt angehen?

Die zweitägige Klausur auf Schloss Meseberg diente den Ministern der Großen Koalition zum gegenseitigen Kennenlernen. Schließlich gibt es viele neue Kabinettsmitglieder. In den vergangenen Wochen hatte es einige Auseinandersetzungen zwischen Union und SPD gegeben. Jetzt soll die eigentliche Regierungsarbeit beginnen.

Ist die Stimmung in der Großen Koalition jetzt besser?

Ja, davon ist zumindest Bundeskanzlerin Merkel (CDU) überzeugt. Sie habe bemerkt, dass es bei allen Ministern einen "ausgeprägten Willen zur Zusammenarbeit“ und einen kooperativen Geist gebe. Vizekanzler Scholz (SPD) sprach von einer "guten Klausurtagung“. Dauerhafte und ausschließliche Harmonie versprach Merkel allerdings nicht.

Vergangene Woche hatte die Ausgestaltung des Familiennachzugs für Flüchtlinge zu einem Streit zwischen Bundesinnenminister Seehofer und der SPD geführt. Nun sind die Wogen erst mal geglättet. Aber: "Wir werden Debatten haben“, sagte die Bundeskanzlerin in Meseberg. "Es wird erwartet, dass Parteien mit ihren Positionen erkennbar sind. Wenn das öffentlich wird, bedeutet es auch, dass wir nicht alle morgens aufwachen und immer den gleichen Gedanken haben.“

Für Seehofer und Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) hatte Merkel einen kleinen Seitenhieb parat. Die beiden hatten Debatten um den Islam und die Sicherheit in Deutschland angestoßen. Dazu stellte Merkel fest: "Jeder hat genug Arbeit. Da bleibt nicht viel Zeit für anderes, wenn man das, was wir uns vorgenommen haben, auch umsetzen will."

Welche Projekte will die Große Koalition als erstes angehen?

Bundesregierung und Bundestag müssen für das laufende Jahr noch einen Haushalt beschließen. Das steht auf der Dringlichkeitsliste ganz oben, denn ohne Haushalt lassen sich viele Gesetzesvorhaben gar nicht umsetzen. Merkel und Scholz gaben bekannt: Der Haushalt soll am 2. Mai im Kabinett verabschiedet werden, danach muss der Bundestag noch zustimmen. Das soll noch vor der Sommerpause passieren.

Bei den gesetzlichen Vorhaben hat der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus besondere Priorität. Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Regierung: die Zukunft der Arbeit. Die Große Koalition will laut Vizekanzler Scholz Antworten auf die Frage finden, was zu tun sei, wenn berufliche Qualifikationen plötzlich weniger wert sind als am Anfang des Berufslebens.

Das erste konkrete Gesetzesvorhaben in der Arbeitsmarktpolitik ist allerdings eine "Altlast" aus der letzten Regierungsperiode: das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit. In der letzten Legislatur hatten sich Union und SPD nicht einigen können. Jetzt soll das SPD-Vorhaben bald wieder auf die Tagesordnung.

War die Diesel-Abgasaffäre ein Thema bei der Kabinettsklausur?

Ja, auch über die Diesel-Problematik haben die Minister gesprochen. Konkrete Beschlüsse gab es aber nicht. Die Bundesregierung will abwarten, bis mehrere Gutachten zu möglichen Hardware-Nachrüstungen für Diesel-Fahrzeuge ausgewertet sind.

Merkel gab sich in Meseberg skeptisch, die Hardware-Nachrüstung sei ja "relativ kostenintensiv". Nutzen und Kosten müssten in einem vernünftigen Verhältnis stehen, sagte sie. Merkel bekräftigte, dass die Große Koalition nicht auf Fahrverbote und die Blaue Plakette setze, um Stickoxid-Grenzwerte einzuhalten. Stattdessen soll es für die betroffenen Städte "individuelle Lösungen geben", so die Kanzlerin.