Arbeitskampf Wegen Pilotenstreiks bei Ryanair Flugausfälle in Deutschland erwartet

Nun streiken auch die Piloten des irischen Billigfliegers in Deutschland und zwar am Freitag. Das hat die Vereinigung Cockpit heute angekündigt. Mit Flugausfällen wird gerechnet. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Geschäftsführung erhöhen.

Den Angaben nach sind alle Verbindungen betroffen, die zwischen Freitagfrüh um 03:01 Uhr und Samstagfrüh um 02:59 Uhr aus Deutschland abfliegen sollen. Ein Warnstreik in Deutschland war im vergangenen Dezember ohne Flugausfälle geblieben, weil die Fluglinie ausreichend Ersatzpiloten mobilisieren konnte. Das könnte diesmal schwieriger werden. Denn am Freitag streiken auch Ryanair-Piloten in Belgien, Irland und Schweden. Es dürfte der größte Streik in der Geschichte des Unternehmens werden. Auf welche Ausfälle sich die Kunden dabei konkret einrichten müssen, ist aber noch unklar. Es könnten alle Verbindungen von und nach Deutschland betroffen sein, heißt es bei der Vereinigung Cockpit.

Sollte der Pilotenstreik tatsächlich stattfinden, sind die Auswirkungen direkt in München laut einer Flughafen-Mitarbeiterin gering. Am Freitag landen und starten jeweils nur zwei Ryan-Air Flüge von und nach Dublin.

Folgen eines Arbeitskampfes

Seit Monaten streiten die Piloten mit Unternehmenschef Michael O`Leary. Es geht um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Nachdem die Geschäftsführung eine Frist für ein Angebot verstreichen ließ, haben sich in einer Urabstimmung 96 Prozent der befragten Gewerkschaftsmitglieder für einen Arbeitskampf ausgesprochen.

„Bei Ryanair ist kein konstruktiver Wille auf eine Einigung erkennbar.“ VC-Präsident Martin Locher

Das Unternehmen hat der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit zwar ein neues Angebot angekündigt, das am kommenden Freitag bei einem Treffen erörtert werden soll. Doch die Frist lief bereits am Montag aus.

Ryanair will Urlaubern keine Entschädigungen zahlen

Bei dem irischen Unternehmen, das 1984 gegründet wurde, droht Ende der Woche der größte Streik in seiner Geschichte. In Irland, Belgien und Schweden wollen die Piloten die Arbeit zum wiederholten Mal niederlegen. Bereits im Vorfeld wurden rund 150 Flüge gestrichen. Die Pläne von Tausendenden Urlaubern werden durchkreuzt. Mit Entschädigungen können die Kunden nicht rechnen, erklärte Ryanair-Marketing-Chef Kenny Jacobs vor einigen Tagen in einem irischen Radiosender. Das Unternehmen stützt sich dabei auf EU-Recht.