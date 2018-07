BR Medienprojekt Wege in die Zukunft: Here's my Story

Fachkräftemangel auf der einen Seite, Grenzdebatten und Asylpolitik auf der anderen. Und dazwischen die Frage von Heranwachsenden. Wo ist meine Zukunft, was will ich werden und was kann ich richtig gut? Das aufzuspüren, ist die Aufgabe des BR-Medienprojektes "Here’s my story".

Heute feiern 130 Schülerinnen und Schüler was ganz Besonderes: sich selbst. Jeder und jede von ihnen hat eine Geschichte erzählt, über sich, über Hobbies, Herkunft oder Zukunftsträume - alles unter dem Titel: "Here’s my story". Dabei gehen drei Coaches in Mittelschulen und Flüchtlingsklassen und helfen, die eigene Geschichte zu erzählen. Nun sind sie zu Gast im Funkhaus in München- angereist aus Unterwössen, Kitzingen Ochsenfurt, Oberstorf, Kempten, Gerzen Neumarkt und Wunsiedel. Solomon war in Äthiopien Sportlehrer, Zainab aus Syrien mag Mode und Line aus Gerzen erzählt, wie sie sich verändert hat.

"Ich wurde gemobbt und hatte Probleme mit meiner Familie. Meine Noten waren nicht berauschend und deshalb habe ich gesagt, 'ich habe keinen Bock mehr' und bin einfach aus meiner Person rausgesprungen." Line, Teilnehmerin

Die Kinder seien durch die einwöchige Arbeit gereift, hätten Durchhaltewillen bewiesen und sich geöffnet, ein großes Plus für die Klassengemeinschaft, so Sabine Kowoll , Lehrerin einer Flüchtlingsklasse in Neumarkt.

"Die Bereitschaft der Schüler, auch mal länger zu bleiben, war spannend zu sehen. Mal warten zu müssen, bis man dran ist und länger als den normalen Schultag bleiben zu müssen und sich ander mitzuteilen, als es im Unterricht üblich ist. Das war sehr spannend." Sabine Kowoll , Lehrerin einer Flüchtlingsklasse in Neumarkt

Elke Dillmann , Projektleitern des BR – Medienprojektes „Here’s my story!“ ist fasziniert über die Stärke der Teilnehmergeschichten.

"Für mich ist wahnsinnig spannend zu sehen, wie die Entwicklung ist. Die ersten Flüchtlingsklassen waren sehr engagiert dabei. Sie wollten sich integrieren und ankommen. Der zweite Jahrgang hatte seine Ablehnungsbescheide gerade und war ganz konstaniert. Und jetzt im dritten Jahr hatten wir wirklich Probleme, sie zu motivieren und mitzumachen, weil sie innerlich so abgeschlossen hatten. Das ist für mich das sehr Bedrückende." Elke Dillmann , Projektleitern des BR – Medienprojektes „Here’s my story!

Am Ende stellen die Pädagogen mehr Selbstbewusstsein und mehr Klarheit über die Zukunft bei den 14-18 Jährigen fest. Und: Sie selbst haben sich darüber gefreut, statt Füller und Schulheft zur Abwechslung mal iPad und Schnittprogramm in der Hand zu haben.