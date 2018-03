Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen Was gegen den Gender-Pay-Gap helfen kann

21 Prozent beträgt der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen in Deutschland durchschnittlich. Rechnet man strukturelle Unterschiede wie Berufswahl oder die geringe Anzahl an Frauen in Führungspositionen heraus, steht er immer noch bei sechs Prozent. Was kann man dagegen tun?

Von: Vera Cornette