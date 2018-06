Handelsstreit mit den USA Was die Bundesregierung gegen die Strafzölle tun kann

Seit heute gelten in den USA Strafzölle auf Einfuhren von Stahl und Aluminium aus der EU. 25 Prozent werden auf Stahlprodukte erhoben, zehn Prozent auf Aluminium. Güter im Wert von 6,4 Milliarden Euro sind betroffen. Wie kann die Bundesregierung darauf reagieren?

1. Härtere Gegenmaßnahmen. Die EU erwägt bereits Zölle auf Mais, Orangensaft, Whiskey, Zigaretten, Jeans und T-Shirts. Weitere US-Waren wie Touchscreens und Rückspiegel könnten folgen. Darüber könnte die Bundesregierung allerdings nicht allein entscheiden, sie müsste die anderen EU-Staaten überzeugen und die Welthandelsorganisation WTO.

Es ginge aber noch härter: Laut Gabriel Felbermayr vom Münchner ifo-Institut könnte man in Aussicht stellen, jene Wirtschaftszweige anzupacken, "in denen die Amerikaner im Ausland richtig Geld verdienen: die digitalen Dienstleistungen“. Also hohe Steuern auf Amazon, Google und Facebook.

2. Europa mit einer Stimme sprechen lassen! Deutschland und Frankreich haben sich angesichts der US-Zölle versprochen, eng zusammenzuarbeiten. Die europäische Antwort werde "sehr stark und sehr geschlossen“ sein, sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Für Deutschland ist das gemeinsame Auftreten der EU extrem wichtig. Allein kann die Bundesregierung kaum etwas ausrichten (siehe oben). Außerdem scheint Frankreichs Präsident Macron derzeit eher das Ohr von US-Präsident Trump zu haben als Bundeskanzlerin Angela Merkel. Deshalb muss Berlin unbedingt darauf achten, dass Europa zusammenbleibt. Was schwer genug ist, wegen der unterschiedlichen industriepolitischen Interessen. Sollten die USA ihre Drohung wahrmachen und Zölle auf Autos erheben, wäre das für Deutschland dramatisch, für Polen oder Frankreich dagegen kaum ein Problem.

3. Auf China setzen! Auch die Chinesen liegen mit den Amerikanern in handelspolitischen Fragen über Kreuz. Das kann sich die Bundesregierung zunutze machen. Politisch, indem beide Länder gemeinsamen Druck machen auf die USA. Und wirtschaftlich. Das Potenzial des chinesischen Marktes ist gewaltig, aber auch gefährdet. Die Bundesregierung könnte die Kooperation mit China ausbauen: Sie könnte den Marktzugang für deutsche Firmen erleichtern, das geplante Investitionsschutzabkommen vorantreiben und dafür sorgen, dass deutsche Autobauer nicht aus China verdrängt werden: Bei den anstehenden deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen soll eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) für die künftige Kooperation unterzeichnet werden.

4. Den Exportüberschuss senken. Die Regierung könnte die Schwarze Null aufgeben und eine Investitionsoffensive starten. Sie könnte Milliarden ausgeben für Verkehrsprojekte, den Ausbau des digitalen Netzes, den Klimaschutz, die Bildung. Und für Steuersenkungen! Obendrein könnte die Regierung den Mindestlohn deutlich anheben. Das alles würde die Nachfrage in Deutschland ankurbeln und damit die Importe. In der Folge würde der Exportüberschuss sinken.

5. Die USA wettbewerbsfähiger machen! Donald Trump will der maroden US-Schwerindustrie durch Protektionismus helfen. Besser wäre, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern! Deutschland ist zum Beispiel stolz auf sein duales Ausbildungssystem, die Kombination von Berufsschule und Praxis im Betrieb. Heraus kommen gute, motivierte Fachkräfte. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der deutschen Wirtschaft. Das Bundesbildungsministerium könnte seine Anstrengungen verstärken, international für dieses Ausbildungssystem zu werben, vor allem in den USA. Langfristig käme die marode US-Schwerindustrie wieder in Gang, die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit würde steigen.