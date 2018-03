Christen in Bayern feiern Warum heißt es Gründonnerstag?

Christen feiern heute den Gründonnerstag. In zahlreichen Gottesdiensten wird am Abend an das letzte Abendmahl Jesu vor seiner Verhaftung und Kreuzigung erinnert.

Zu den Gottesdiensten gehört traditionell auch die Fußwaschung. Sie erinnert daran, dass auch Jesus vor dem letzten Abendmahl seinen Jüngern die Füße wusch. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, wird diese Handlung an 12 Jugendlichen und jungen Erwachsenen vornehmen – unter ihnen sind Pfadfinder und Jugendliche, die sich gerade auf die Firmung vorbereiten. Hintergrund ist das Jahr der Jugendsynode in Rom. In den vergangenen Jahren standen häufig Flüchtlinge und Flüchtlingshelfer im Zentrum des Rituals. Bambergs Erzbischof Ludwig Schick wäscht in diesem Jahr Krippenbauern die Füße. Tatsächlich gibt es auch so genannte Passionskrippen – in denen Leiden, Tod und Auferstehung Jesu dargestellt werden – in der Bamberger Maternkapelle werden solche Passions- oder Osterkrippen derzeit ausgestellt.

Woher stammt das "Grün" in "Gründonnerstag"?

In vielen Familien kommen am Gründonnerstag ganz bewusst „grüne“ Speisen oder Kräuter auf den Tisch – eine Tradition, die ein wenig in die Irre führt. Denn das grün in Gründonnerstag kommt eigentlich vom Wort „greinen“ – was auf die greinenden bzw weinenden Büßer zurückgeht, die im Mittelalter an diesem Tag unter Bußbezeugungen wieder in die Kirche aufgenommen wurden.