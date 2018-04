Trockenes, sonniges Frühlingswetter Waldbrandgefahr in Bayern steigt

In vielen Teilen Bayerns herrscht erhöhte Waldbrandgefahr. In Kronach, Bamberg und Nürnberg gilt schon heute Warnstufe vier von fünf - es herrscht also "hohe Gefahr". In Würzburg wird es morgen so weit sein.

In Regensburg gilt das gesamte Wochenende Gefahrenstufe 4. "Akute" Waldbrandgefahr herrscht auch in Teilen Oberbayerns. Wettermessstationen in Schwaben melden hingegen Warnstufe 3, also "mittlere Gefahr".

Luftbeobachtung angeordnet

Die Regierungen von Oberbayern und der Oberpfalz haben Luftbeobachtungen angeordnet. Seit heute und am ganzen Wochenende starten Flieger, um gefährdete Wälder im Blick zu behalten. Als besonders risikoreich gelten die südlichen Hanglagen der Alpen, Wälder auf sandigen Böden mit geringem Bewuchs und sonnige Waldlichtungen und Waldränder.

Die Behörden bitten, kein Feuer oder offenes Licht anzünden - und nicht zu rauchen. Autofahrer sollten nur ausgewiesene Parkplätze nutzen, weil trockener Untergrund sich auch durch die Hitze des Motors entzünden kann.