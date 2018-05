HDP gegen AKP in Diyarbakir Wahlkampf in der Türkei: Mit Musik und Tanz gegen Erdogan

Aus den Boxen vor der dem kleinen Wahlkampfbüro an einer Straßenecke dröhnt kämpferische Musik " Wir vereinen uns, um sie zu besiegen. Auf zur HDP, " heißt es im Text. Wahlkampfhelfer stehen auf der Terrasse und trinken Tee.

Die Polizei war gleich zur Eröffnung des Büros da, erzählen Parteimitglieder, hat sie nach drinnen gedrängt, und verlangt, dass die Musik runter gedreht wird. Der Ton sei sehr rüde gewesen. Sie fühlen sich schikaniert.

Semra Güzel ist ein der Kandidatinnen. Ihren Job als Ärztin am Krankenhaus hat die 34-Jährige verloren.

"Wenn man für eine Sache kämpft, macht man sich auch immer ein bißchen Sorgen. Aber man muss schauen, dass diese Sorge nicht überhand gewinnen. Ich hab‘ schon einiges erlebt. Schon als Schülerin wurde ich in Polizeigewahrsam genommen und von der Schule geworfen. Auch während meiner beruflichen Laufbahn wurde ich während eines Protestmarschs in Polizeigewahrsam genommen. Hätte ich Angst gehabt nach dem ersten Mal, dann hätte ich es kein zweites Mal drauf ankommen lassen." Semra Güzel

Zusammen mit dem jungen Wahlkampfhelfer Serhat macht sie sich auf zum Straßenwahlkampf. Schon nach ein paar Metern läuft ihnen ein junger Mann mit Baseball-Mütze in die Arme. Schnell ist klar, er ist eigentlich AKP-Wähler, läßt sich aber auf eine Diskussion ein. Es geht um die Bildungspolitik, ein großes Thema im Wahlkampf. Wirklich überzeugen können Semra und Serhat den jungen AKP-Wähler nicht, das nächste Mal das Kreuz bei der HDP zu machen. Semra kandidiert zum ersten Mal. Sie hat ein spezielles Training für den Wahlkampf bekommen und einiges gelernt:

"Das wichtigste ist es, einen direkten Draht zu den Bürgern herzustellen. Die Leute voll zu reden - das haben wir festgestellt - erzeugt keinen bleibenden Eindruck bei den Wählern. Ein Lächeln, eine Berührung sind viel wirksamer. Auch, dass man den Menschen zuhört und mit ihnen Blickkontakt hat." Semra Güzel

Selahattin Demirtas' Wahlkampf aus dem Knast

Die beiden ziehen weiter, wollen jetzt an ein paar Türen klingeln. Bei einer Kurdin stoßen sie auf offene Ohren. Das Herz der älteren Frau schlägt ganz für die HDP, erzählt sie – und für Selahattin Demirtas. Der charismatische Politiker kandidiert aus dem Gefängnis heraus bei den Präsidentschaftswahlen, fehlt der HDP also auf den Wahlkampfbühnen. Trotzdem ist er in Diyarbakir an jeder Straßenecke präsent auf Fotos.

Semra Güzel lächelt selten. Aber als Demirtas' Name fällt, geht ein Strahlen über ihr Gesicht. Sie findet es ungerecht, dass Demirtas im Gefängnis sitzt und nicht wie die anderen Kandidaten Wahlkampf machen kann, doch sie ist überzeugt, dass allein seine Kandidatur in der Bevölkerung Hoffnung weckt: "Und solange Hoffnung da ist, ist auch der Glaube an einen Wahlerfolg da."

Ein Wahlerfolg für die HDP wäre, wieder die Zehn-Prozent-Hürde zu nehmen, ins Parlament einzuziehen und damit der AKP die absolute Mehrheit streitig zu machen.

Zwischen Traum und Kampf

Als Semra mit ihrem Wahlhelfer später zum Wahlbüro zurückkommt, tanzen junge Leute davor – traditionell kurdisch, im Kreis sich an den Händen haltend. Serhat mischt sich drunter. Er studiert, träumt natürlich von einem guten Job. Dass sein Engagement bei der HDP da ein Problem sein könnte, spielt für ihn keine Rolle:

"Nein, ich habe keine Angst. Meine Karriere ist ja nur einen Teil meines Lebens, sie ist nur einer von mehreren Aspekten. Für uns steht der Kampf im Mittelpunkt. Und innerhalb dieses Kampfes verliert so was wie 'Karriere' an Bedeutung." Serhat

Später organisiert er noch, dass die jungen Leute auch morgen wieder zum Tanzen kommen und möglichst noch Freunde mitbringen. Die Augen der jungen Wahlkämpfer leuchten. Für den Sieg ihrer HDP über Erdogan und die AKP wollen sie alles geben.