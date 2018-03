Wahl zur Bundeskanzlerin Sich entziehen - Merkels Erfolg

Angela Merkel polarisiert immer mehr Menschen. Das zeigt auch die knappe Wiederwahl. Sie ist zur Reizfigur geworden. Genau das wollte sie immer vermeiden. Sie möchte integrieren, die politische Mitte besetzen. Sich dort unverrückbar niederlassen, wo die Wahlen gewonnen werden. Und das ist nun mal die politische Mitte, die aus allen gemäßigten politischen Strömungen schöpfen kann. Es ist eine Strategie des Machterhalts, keine aus der Geschichte ihrer Partei erwachsene Programmatik. Merkel lehnt Ideologie ab, scheut den Begriff konservativ, so wie jede andere formelhafte Beschreibung ihres Politikstils.

Merkel ist kaum nahbar – das hat vielen Deutschen lange gefallen

Sich entziehen, das ist einer ihrer Erfolgsfaktoren: Sich einer Klassifizierung entziehen, einer Diskussion entziehen. Erst gegen Ende eines politischen Gefechtes auf dem Feldherrenhügel erscheinen und je nach Lage dann den nächsten Befehl erteilen. So agiert diese persönlich kaum nahbare und politisch schwer greifbare Kanzlerin. Den Deutschen hat das lange gefallen, es wirkt souverän, und das wiederum strahlt Sicherheit aus.

Flüchtlingskrise war für Merkel politisch fatal

Doch die Flüchtlingskrise wurde zum Wendepunkt. Merkel hatte ihr erfolgreiches Prinzip, vom Ende her zu denken, spontan verlassen und großzügig Hilfe ermöglicht. Ein menschlicher Zug, aber politisch fatal, weil von vielen als Zumutung empfunden. Nichts war vorbereitet, eine Entscheidung mit Auswirkungen auf Jahrzehnte. Das Chaos hat viele verstört, sie haben es ihr nicht verziehen: Merkel habe Deutschland überfordert, sagen sie. Jetzt müsse sie weg.

CDU sehnt sich nach Veränderung

Diese Stimmen gab es zwar schon immer, aber nun mischt sich diese Gemengelage mit einem allgemeinen Gefühl des Überdrusses, wie es nach einer so langen Amtszeit vielen Politikern widerfährt. Selbst im eigenen Lager gibt es eine spürbare Sehnsucht nach Veränderung, einzig gedämpft durch die Angst vor einer die CDU zerreißenden Personaldiskussion. Merkel hat viele politische Talente verschlissen, sie hat die CDU auf ihre Person verengt. Ein riesiger Fehler.

Bundeskanzlerin profitiert von Angst vor Trump und Putin

Wie Helmut Kohl profitiert Angela Merkel auch von der internationalen Lage. Bei Kohl war es die Wiedervereinigung, die ihn vorläufig rettete. Bei Merkel ist dies die Angst vor Trump und Putin, die Abscheu vor Erdogan, die Sorge vor noch größerer Instabilität Europas. Aber ohne eine weitere Verschärfung der internationalen Konflikte, wird sich der Überdruss verstärken.

Angela Merkel muss Machtübergabe vorbereiten

Will Merkel Deutschland einen Dienst erweisen, muss sie nun auch von ihrem eigenen Ende her denken. Sie muss die Übergabe der Macht in den nächsten zwei Jahren vorbereiten, will sie ihre Partei an der Spitze halten und das noch größere Aufkommen von Zukunftsängsten in der Bevölkerung verhindern.

AfD ist Merkels größtes politisches Versagen

Angst helfen Populisten. Das Aufkommen der AfD ist ohnehin Merkels größtes politisches Versagen gewesen. Merkel hat ihre Macht gesichert, aber nicht den Aufstieg rechtsnationaler bis rechtsextremer Kräfte verhindert. In Merkels Schlussphase ist die Zahl der Feinde der Demokratie, der Feinde Europas, der Faktenverdreher und Rassisten deutlich gewachsen.

Auch das wird einmal in den Geschichtsbüchern stehen und Merkels Verdienste an vielen Stellen übertünchen.