Kosten WLAN im Flugzeug kann teuer werden

Immer mehr Fluggesellschaften - darunter auch Ferien- und Billigflieger - bieten inzwischen Internet an Bord an. Die Fluggäste müssen sich dafür in ein WLAN des Flugzeuges einloggen, das wiederum per Satelliten Daten funkt. Doch das Surfen über den Wolken kann sehr teuer werden. Worauf müssen Passagiere achten?

Wer während einer Flugreise im Netz surfen will oder einen Film auf seinem Handy streamen, der sollte sich genau informieren, wieviel die jeweilige Fluggesellschaft dafür verlangt. Denn die WLAN-Nutzung an Bord kann schnell sehr teuer werden. So kostet eine Stunde WLAN beim Spitzenreiter Aeroflot mehr als 13,00 Euro. Das hat eine Erhebung des Reiseportals Swoodoo ergeben. Demnach befinden sich große europäische Fluggesellschaften wie Lufthansa oder Iberia mit Stundentarifen von 8 bis 9 Euro ebenso im Mittelfeld wie Turkish Airlines.

W-Lan-Preise wie zu Zeiten des Internetstarts

Auch Datentarife können teuer sein. Eurowings zum Beispiel kassiert laut der Erhebung mehr als 25 Euro für 75 MB. Kostenlos ist das WLAN dagegen beim Billigflieger Norwegian, zumindest auf Kurzstrecken. Einige Airlines bieten kostenfreies Surfen zumindest für ein oder zwei Stunden oder für Kunden der teuren Business und First Class sowie Inhaber von Vielfliegerkarten an. Grundsätzlich haben sich viele Fluggesellschaften mit dem WLAN an Bord eine lukrative Zusatzeinnahme geschaffen. Wieviel die einzelnen Unternehmen damit verdienen veröffentlichen sie jedoch nicht.