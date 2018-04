Volkswagen Truck & Bus geht an die Börse VW präsentiert Strategie zur LKW-Sparte

VW will seine Nutzfahrzeugsparte an die Börse bringen. Der Hauptsitz von Volkswagen Truck&Bus soll nach München verlagert werden. Noch allerdings sitzt die Zentrale in Braunschweig. Das hält den Chef der Sparte Andreas Renschler aber nicht davon ab, in der bayerischen Landeshauptstadt bereits heute die künftige Strategie zu erläutern.

Von: Gabriel Wirth