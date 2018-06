Kürzung, Direktzahlungen, Renationalisierung Vorschläge für künftige Europäische Agrarpolitik

"In der jetzigen Förderperiode haben wir das Greening in der ersten Säule und in der zweiten Säule, die Vorgabe, dass 30 Prozent des Budgets für Agrar- Umwelt und Klimamaßnahmen, einschließlich der Förderung benachteiligter Gebiete verwendet werden müssen. Ich gehe davon aus, dass es für die zweite Säule einen Mindestanteil für Agrar-Umwelt und Klimamaßnahmen geben wird, dass die Mitgliedsstaaten also nicht völlig frei entscheiden können, für welchen Bereich sie die Mittel verwenden möchten."