SPD-Innenexpertin Eva Högl "Vorgänge beim BAMF nicht weit entfernt vom Skandal"

Die Vorgänge im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind für Eva Högl, SPD Fraktionsvize, nicht weit entfernt von einem Skandal. Das sagte sie im Interview mit der Bayern 2 radioWelt am Morgen.

"Ich sage das bewusst so drastisch. Es steht natürlich auch das Vertrauen in unser Asylrecht und das Vertrauen in staatliches Handeln auf dem Spiel. Denn unser Asylrecht hängt maßgeblich davon ab, dass die sorgfältig überprüft werden, die hier Schutz und Sicherheit bekommen sollen" . Eva Högl, SPD-Fraktionsvize

Personelle Konsequenzen zu ziehen, hält Högl für verfrüht

Für die SPD Innenexpertin zählt jetzt vor allem Aufklärung. "Bundesinnenminister Horst Seehofer ist verantwortlich dafür, dass jetzt wirklich ein Blatt nach dem anderen sorgfältig überprüft wird." Personelle Konsequenzen zu ziehen, hält Högl für verfrüht: "Ich bin keine Freundin von Rücktrittsforderungen, sondern ich sage: Frau Cordt muss sich jetzt an die Spitze derer stellen, die ordentlich aufklären." Auch einen Untersuchungsausschuss in der Affäre jetzt gleich einzuberufen, hält die SPD Politikerin für verfrüht.

"Ein Untersuchungsausschuss ist ein Tanker. Ehe man sich geeinigt hat, was genau untersucht werden soll, ehe alle Verfahrensfragen geklärt sind, braucht man Zeit. Die Zeit kann man nutzen, aber ich möchte jetzt schnell aufklären. Jetzt sollen erst einmal alle Tatsachen auf den Tisch und dann können wir immer noch schauen, ob wir das parlamentarisch viel grundlegender aufarbeiten müssen und ob ein Untersuchungsausschuss in Betracht kommt." Eva Högl, SPD-Fraktionsvize

Seehofer schließt personelle Konsequenzen nicht aus

Bundesinnenminister Horst Seehofer schließt unterdessen personelle Konsequenzen nicht aus. Er werde alles tun, "damit die Dinge ohne Ansehen von Personen oder Institutionen aufgeklärt werden, denn sie haben das Vertrauen in das Bamf beschädigt," sagte der CSU-Chef der "Mittelbayerischen Zeitung“. Auf Nachfrage ergänzte Seehofer, er werden in der nächsten Woche Entscheidungen über organisatorische und gegebenenfalls auch personelle Konsequenzen treffen.

Auch Grüne sprechen von Rücktritt der BAMF-Chefin

Im Zuge der Bremer Affäre haben die Grünen Zweifel an Jutta Cordt als Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geäußert.

"Wenn sich weiter verdichtet, dass die Leiterin des Bamf entweder Hinweise ignoriert hat oder nicht hinreichend informiert wurde, ist sie kaum mehr zu halten." Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag.

Dann könnten die Probleme auch nicht mit Cordt an der Spitze des BAMF gelöst werden, so Amtsberg gegenüber der "Rheinischen Post".

Mit Blick auf einen möglichen Untersuchungsausschuss zum Skandal um mutmaßlich falsche Asylbescheide, sagte Amtsberg, der Nachteil eines solchen Ausschusses sei seine lange Dauer. "Die Missstände im Bamf müssen unverzüglich aufgeklärt und behoben werden", forderte die Grünen-Politikerin.

Bremen kein Einzelfall, Verwaltung überfordert

Die Ex-Ausländerbeauftragte Berlins, Barbara John, hat vor dem Hintergrund der Affäre um das BAMF scharfe Kritik an der Asylgesetzgebung in Deutschland geübt. In einem Beitrag für die "Bild"-Zeitung warnt John, Missstände wie in der BAMF-Außenstelle in Bremen könnten "auch woanders passiert sein". Der Skandal zeige, "wie überfordert unsere Verwaltung mit dem Ansturm hunderttausender Flüchtlinge ist. Dieser Berg von Asylakten und unzähligen Gegenklagen lässt sich nicht fehlerfrei abarbeiten."

Neues Asylrecht gefordert

John ruft zu einer "Schubumkehr beim Asylrecht und bei der Zuwanderung" auf: "Wir müssen umstellen von einem Komm-System auf ein Hol-System. Bisher darf Asyl beantragen, wer seinen Fuß auf deutschen Boden setzt. Stattdessen sollten wir Anträge aus den Herkunfts- oder Drittstaaten akzeptieren - und in nachgewiesenen Fällen Flüchtlinge zu uns holen. Nur so gewinnen wir wieder Kontrolle."