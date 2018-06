Vor Brenner-Gipfel Aigner schlägt Lockerung von Lkw-Nachtfahrverbot vor

Angesichts des immer dichteren Lastwagenverkehrs auf der Brenner-Transitstrecke hat Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) eine Lockerung des Nachtfahrverbots für Lastwagen in Tirol ins Spiel gebracht. Damit könnte eine bessere Verteilung des Lkw-Verkehrsaufkommens ermöglicht werden, so ihr Ministerium vor dem Brenner-Gipfel am Dienstag in Bozen.

Von: Claudia Steiner