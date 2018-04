Braunkehlchen in Schwierigkeiten Vogelsterben: Was sind die Ursachen?

Der Landesbund für Vogelschutz hat gezählt, und das Ergebnis macht nachdenklich. Bei jeder dritten heimischen Vogelart ist ein Rückgang um die Hälfte zu beklagen. Viele Singvögel, die im Süden überwintern, schaffen den Heimflug nicht, weil sie in den Netzen und Fallen von Vogelfängern landen. Und die, die es schaffen, finden nur noch eine unwirtliche Landschaft vor. Damit teilen sie aber das Schicksal der Vögel, die zuhause geblieben sind. Es finden sich kaum passenden Brutplätze und wenig zu fressen. So hat auch das Insektensterben fatale Auswirkungen.

Das Braunkehlchen hat eine orangefarbene Brust. Die Federn am Bauch sind weiß. Das auffälligste Merkmal der Männchen ist ein weißer Streifen über dem Auge und unter dem Kinn. Die Flügel sind schwarz-braun gemustert. Doch immer weniger Menschen können den hübschen Singvogel heute noch auf Anhieb erkennen. Sie haben den einstigen Allerweltsvogel noch nie gesehen, kennen ihn gar nicht mehr.

Das Braunkehlchen gilt in Bayern als vom Aussterben bedroht

Braunkehlchen in einer Falle

Das Braunkehlchen steckt in Schwierigkeiten. So gibt es zum Beispiel in Oberfranken nur noch fünf Gebiete mit einer kleinen Restpopulation des einstigen Allerweltvogels.

Der spatzengroße Vogel überwintert in Afrika. Der Heimflug ist eine gefährliche Reise. Braunkehlchen gelten in Italien noch immer als Delikatesse, genauso wie viele andere Zugvögel.

"Es gibt eine Studie, die 10.000 Braunkehlchen im Netz gezählt hat. In einem Jahr!" Laura Tschernek, Landesbund für Vogelschutz

Wenn sie Mitte bis Ende April an ihren Brutgebieten eintreffen, ist die Gefahr noch lange nicht vorbei. Braunkehlchen sind Wiesenbrüter, die ihr Nest am Boden bauen. Ihre allergrößte Bedrohung sind die Mähwerke. Wenn die kommen, bevor der Nachwuchs ausgeflogen ist, ist die Brut verloren.

Den Braunkehlchen und anderen Agrarvögeln wie Kiebitz oder Rebhuhn machen heute nicht mehr nur die Gefahren beim Zug und natürliche Fressfeinde Probleme. Die intensive Landwirtschaft und Verlust der Brutflächen machen ihnen ebenso zu schaffen wie der drastische Insektenschwund der letzten Jahre. Viele Vögel sind Insektenfresser. Selbst in Naturschutzgebieten ist die Masse der Insekten um 75 Prozent in den letzten Jahren zurückgegangen.

Kein Futter mehr, zu viel giftiger Pflanzenschutz, nicht mehr genug Nistplätze

In der auf- und ausgeräumten Landschaft findet sich kaum mehr ein passender Lebensraum für wilde Tiere. Monotonie statt Vielfalt, es gibt kaum noch Hecken zwischen den Feldern, nirgends mehr Brachland. Der Landesbund für Vogelschutz appelliert an die Politik, die kleinteilige, extensive, biologische Landwirtschaft mehr zu fördern. Doch auch in den Gärten ist es zu ordentlich.

"Die Schwalbe braucht Batz"

Seit alles geteert ist, die Dörfer 'schöner', die Böden versiegelt sind, die Misthaufen nicht mehr offen stehen dürfen und es nirgends mehr Verhau in der Landschaft gibt, verschwinden sie immer mehr: die Insekten und all die Vögel wie Spatzen, Schwalben und Mauersegler, Drosseln, Stelzen, Rotschwänze und nicht zuletzt das Braunkehlchen.

Schon "ein bisschen mehr Mut zur Wildnis, mehr Mut zum Schlampigsein", wie es der Vogelexperte Hans-Joachim Fünfstock vom Landesbund für Vogelschutz fordert, könnte helfen. Und das kann jeder selbst in seinem Garten tun, aber auch die Gemeinden sind damit gemeint.