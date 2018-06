Paukenschlag von Budapest Visegrad-Staaten sagen Teilnahme an EU-Gipfel ab

Zu fünft traten die Regierungschefs der Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarns sowie Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Nachmittag in Budapest vor der Presse. Die anschließend präsentierte Entscheidung sorgen für ein Novum in der jüngeren EU-Geschichte.

Zu fünft traten die Regierungschefs der Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarns sowie Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Nachmittag in Budapest vor der Presse: Es sei ein besonderes Treffen gewesen, sagte Gastgeber Viktor Orban. Es bestehe zwischen ihnen und Kurz in den Fragen der Flüchtlings- und Migrationspolitik großer Übereinstimmung. Europa müsse in der Lage sein, die Außengrenzen zu schützen. Von dem eilig anberaumten EU-Sondergipfel zur Asyl- und Flüchtlingspolitik am Sonntag in Brüssel hielten er und die übrigens Ministerpräsidenten der Visegrad-Gruppe nichts.

"Wir möchten auch eindeutig festhalten, dass die Ministerpräsidenten der vier Visegrad-Staaten verabredet haben, da nicht hinzugehen. Weil es nicht richtig wäre, an einem Treffen teilzunehmen, bei dem mit Blick auf die Gewohnheiten und die rechtlichen Strukturen der EU nicht klargestellt ist, worum es sich dabei handeln soll." Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn

Orban erteilt Quoten eine Absage

Vor Dutzenden von Fernsehkameras und einem bis auf den letzten Platz besetzten Pressekonferenzsaal wiederholte Ungarns Ministerpräsident seine Forderungen, Schutzzonen für Flüchtlinge außerhalb der EU-Grenzen zu errichten. Orban fügte mit Blick auf die mehrjährige Weigerung seines Landes sowie einiger Visegrad-Staaten, Flüchtlinge im Zuge der EU-Quotenverteilung aufzunehmen, hinzu:

"Wo es kein Einvernehmen gibt, zum Beispiel im Bereich der Quoten, da macht es keinen Sinn, dieses Thema voranzubringen. Denn das führt nicht zur Zusammenarbeit, sondern stärkt nur Auseinanderdriften und Konfrontationen." Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn

Polen spricht von "aufgewärmten Vorschlägen"

Polens Ministerpräsident Morawiecki lehnte es ab, sich mit den Offerten von EU-Kommissionspräsident Juncker zu befassen: Das seien „alte, aufgewärmte“ Vorschläge, die Juncker für die EU-Sondergipfel am Sonntag vorgelegt habe. Österreichs Bundeskanzler Kurz erklärte, er werde die halbjährige EU-Ratspräsidentschaft seines Landes ab Juli dazu nutzen, die „Sicherheit“ Europas in den Vordergrund zu stellen. Wie Orban lehnte auch Kurz ein weiteres Insistieren auf Einhaltung der EU-Quoten zur Verteilung von Flüchtlingen ab.

"Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hier weiter den Streit über die Verteilung in der Europäischen Union in den Mittelpunkt rücken, sondern dass wir darauf fokussieren, dass wir gemeinsam unsere Außengrenzen schützen." Sebastian Kurz, Bundeskanzler Österreichs

Kurz wirbt für Respekt gegenüber Visegrad-Staaten

Die vier Regierungschefs der Visegrad-Gruppe, die Bundeskanzler Kurz auf der Pressekonferenz mitunter mit seinem Vornamen ansprachen, setzen nach eigenen Worten große Hoffnungen in die turnusgemäße Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Österreich. Sebastian Kurz wiederum betonte, die übrigen EU-Mitgliedsstaaten sollten respektvoll mit den Visegrad-Staaten umgehen.

"Ich glaube, dass es entscheidend ist, dass wir in der Europäischen Union eine bessere Form der Zusammenarbeit wieder finden. Es braucht ein geeintes Europa, ein Europa, in dem an einem Strang gezogen wird, wo es, wenn es inhaltliche Differenzen gibt, auf Augenhöhe und mit Respekt miteinander umgegangen wird. Es darf kein Europa der verschiedenen Klassen geben. Es gibt auch keine Mitgliedsstaaten erster und zweiter Klasse." Sebastian Kurz, Bundeskanzler Österreichs

Er wolle, so Kurz abschließend, die EU-Ratspräsidentschaft dazu nutzen, um den Kampf gegen die „illegale Migration“ zu verstärken.