Migration Vertrag mit Spanien zur Flüchtlingsrückführung steht

Spanien ist das erste EU-Land, mit dem das Bundesinnenministerium ein Rückführungs-Abkommen geschlossen hat. Vom Wochenende an sollen Flüchtlinge, die an der deutschen Grenze aufgegriffen werden und in Spanien bereits Asyl beantragt haben, abgewiesen werden. Gespräche Griechenland und Italien laufen noch.

Von Samstag an sollen Flüchtlinge, die bereits in Spanien einen Antrag auf Asyl gestellt haben, in das Land zurückgeschickt werden. Und zwar binnen 48 Stunden. Die Sprecherin von Bundesinnenminister Horst Seehofer, Eleonore Petermann sagte, Spanien habe vorbildlich gehandelt, sei sehr kooperationsbereit und habe auch keine Gegenleistung gefordert. Es gehe dem Land darum, Sekundärmigration in der EU einzudämmen.

Verhandlungen mit anderen Ländern laufen noch

Die Verhandlungen mit Griechenland und Italien, also den Ländern, in denen der Migrationsdruck EU-weit am größten ist, sind laut Petermann noch nicht beendet. Griechenland habe zuletzt mit einer Brandkatastrophe zu kämpfen gehabt, deswegen habe man die Gespräche nicht forciert. Zu Italien wollte die Ministeriumssprecherin weder Details noch einen Zeithorizont für eine Einigung nennen.

Asylkompromiss: bilaterale Abkommen

Dass Deutschland bilaterale Abkommen mit den drei Ländern sucht, hatte den unionsinternen Streit vor der Sommerpause befriedet und war dann auch von der Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD bestätigt worden. Bundesinnenminister Seehofer hatte am Wochenende gesagt, dass Rom und Athen einen Wunsch haben: Dass Deutschland für jeden zurückgeschickten Flüchtling einen anderen von dort aufnimmt.

Flucht auf dem Seeweg: seit Januar kamen 60.000 Menschen

Nach Angaben der Internationalen Migrationsorganisation IOM kamen seit Januar knapp 60.000 Menschen über das Meer an die Küsten Südeuropas. Italien versperrt mittlerweile den Schiffen von Hilfsorganisationen die Einfahrt in die Häfen. Spanien gewinnt als Ziel an Bedeutung.

Etwa jeder Dritte ging dort an Land, hier deutet sich eine Verlagerung der Fluchtrouten an. In Spanien werden aus Seenot gerettete Flüchtlinge weiter aufgenommen.