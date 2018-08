Streit um Inhaftierung eines Pastors Verschärfte Wirtschafts-Sanktionen der USA können Türkei hart treffen

Ankara und Washington streiten wegen der Inhaftierung eines amerikanischen Pastors. Die bisherigen Wirtschafts-Sanktionen der USA betreffen einzelne Mitglieder der türkischen Regierung. Wenn die Auseinandersetzung weiter eskaliert, drohen der Wirtschaft in der Türkei aber heftige Folgen.

Der Streit zwischen der USA und der Türkei verschärft sich weiter. Die Trump-Regierung hat bereits mit ersten Maßnahmen reagiert: Bisher betreffen die US-Sanktionen zwei türkische Minister, die mit der U-Haft von Pastor Andrew Brunson in Verbindung stehen. Sie können in und mit den USA keine Geschäfte mehr machen. Doch die Türkei kündigte Gegenmaßnahmen an, denen wiederum US-Sanktionen folgen könnten.

Inflation in der Türkei könnte weiter steigen

Die Börse in Istanbul reagierte mit deutlichen Kursverlusten. Und der Wechselkurs der türkischen Lira fiel auf ein neues Rekordtief. Die Einfuhrpreise für wichtige Güter wie Energie verteuern sich damit noch stärker für die Türkei, die ohnehin unter einer hohen Inflation leidet. Wenn nun in wenigen Monaten die Konjunkturprogramme enden, mit denen Präsident Erdogan die Wirtschaft bisher ankurbelte, könnte es eng werden.

Die Preise könnten weiter steigen trotz des geringeren Wachstums, das dann zu erwarten ist. Eine solche Stagflation gilt als besonders gefährlich für die Wirtschaft und lässt sich mit Maßnahmen der Notenbank kaum beeinflussen. Besonders hart wäre es für die Türkei, wenn die USA den Zugang zu den internationalen Finanzmärkten einschränken. Das Land ist wegen Auslandsschulden und Investitionen auf Kapitalgeber angewiesen.