Medienbericht Scheuer droht Daimler mit Milliardenstrafe

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat Daimler beim Treffen mit Konzern-Chef Dieter Zetsche am Montag ein Ordnungsgeld in Milliardenhöhe angedroht, das berichtet das Magazin "Der Spiegel" am Freitag.

Der Verkehrsminister habe den Verdacht geäußert, dass in 750.000 Fahrzeugen der Marke Mercedes eine unzulässige Abschalteinrichtung installiert sein könnte, so der Medienbericht. Pro manipuliertem Fahrzeug könnte gegen Daimler eine Strafe in Höhe von bis zu 5.000 Euro verhängt werden. Damit wäre ein Ordnungsgeld in Milliardenhöhe denkbar.

Rückruf des Models Vito

Vergangene Woche hat das Kraftfahrt-Bundesamt einen Rückruf für knapp 5.000 Mercedes-Transportern vom Typ Vito angeordnet, weil man darin eine unzulässige Abschalteinrichtung festgestellt habe. Laut Verkehrsministerium prüfe die Behörde, ob auch andere Fahrzeuge betroffen sind. Daimler kündigte an, sich gegen die Entscheidung juristisch wehren zu wollen.

Verkehrsminister Scheuer zitierte Konzern-Chef Zetsche nach der Entdeckung der Abschalteinrichtung durch das Kraftfahrt-Bundesamt nach Berlin zu einem Gespräch.