Verkehr an Gründonnerstag Hier wird es Staus geben

Berufspendler verstopfen vor allem die Straßen rund um die Ballungszentren München und Nürnberg. Dazu kommen noch mehrere Baustellen, an denen es eng werden kann.

Hier sind die Stauschwerpunkte

Besonders betroffen: Die A3 rund um Würzburg und Erlangen sowie die Münchner Ostumfahrung A99. Dort wird noch über ein Jahr die Autobahn acht-spurig ausgebaut. Auch auf der A8 München-Salzburg, der A96 in Richtung Lindau, der A9 in Richtung Norden sowie der A93 Regensburg-Hof ist immer wieder mit teils längeren Staus zu rechnen.

Weniger Verkehr an Karfreitag

Während es dagegen am morgigen Karfreitag ruhiger zugehen dürfte auf den Straßen, könnten Tagesausflügler bis zum frühen Samstagnachmittag noch für etwas lebhafteren Verkehr sorgen, vor allem auf der A7 in Richtung Füssen sowie auf der A95 am Autobahnende bei Eschenlohe.

Wartezeiten an den Grenzen

Wer nur das verlängerte Wochenende im angrenzenden Ausland verbringt, der sollte bei der Einreise an den Grenzen mit längeren Wartezeiten rechnen.