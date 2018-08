Aktueller Halbjahresbericht Verfassungsschutz: Herrmann warnt vor Islamisten in Bayern

Für Innenminister Joachim Herrmann bleibt der Islamismus die größte Gefahr unserer Gesellschaft. Der Rizin-Fund in NRW habe gezeigt, dass Islamisten sogar bereit sind, biologische Kampfstoffe einzusetzen. Die Sicherheitsbehörden seien deshalb besonders wachsam, auch im Hinblick auf radikalisierte Islamisten, die aus Krisengebieten im Nahen Osten nach Bayern zurückkehren. Diese, so Herrmann, genössen in der Szene hohes Ansehen und könnten andere ebenfalls radikalisieren. Oftmals hätten die Rückkehrer Kenntnisse im Umgang mit Waffen und im Einsatz von Spreng- und Kampfstoffen.

Keine Rückkehrwelle radikalisierter Islamisten

Die bislang befürchtete Rückkehrwelle von radikalisierten Islamisten blieb bislang allerdings aus, könnte laut Innenministerium aber immer noch kommen. Bis Ende Juni sind nach Erkenntnissen der deutschen Sicherheitsbehörden mehr als 1000 Menschen in Krisengebiete ausgereist. 71 davon hätten Bayern verlassen, um dort Kampfhandlungen zu unterstützen, sagte Herrmann. Auch etwa 20 Minderjährige aus Bayern hielten sich dort auf.

"Konspirative Missionierung" bei Salafisten

Auffällig findet Herrmann die salafistische Missionierungsarbeit, die laut Verfassungsschutz zunehmend konspirativer wird. Auch in Bayern seien neue Missionierungsptrojekte feststellbar. Sie zielten auf eine breitere Öffentlichkeit, wie zum Beispiel die Verteilung der Biografie des Propheten unter dem Titel 'we love Muhammed'.

Weniger rechts- und linksextremistische Gewalttaten

Ein positiver Trend zeichnet sich bei den rechts- und bei den linksextremistisch motivierten Gewalttaten ab. Hier ist im aktuellen Verfassungsschutzbericht ein Rückgang zu erkennen – entgegen der bundesweiten Entwicklung. Dass es weniger linksextremistische Gewalttaten in Bayern gab, erklären sich die Behörden damit, dass Großereignisse wie der G7-Gipfel auf Schloss Elmau die Zahlen kurzzeitig hochschnellen ließen. Bei den rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten liegt der positive Trend unter anderem an der veränderten Asylsituation, erklärt Burkhard Körner. Den Grund sieht der Präsident des bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz darin, dass es in früheren Jahren Gewalttaten gegen Asylbewerber und Asylbewerberheime gegeben habe. Durch den Rückgang der zentralen Aufnahmeorte und Flüchtlingsströme, sei dieses Angriffsziel aber weggefallen und damit die Zahl der Straftaten geringer geworden.

SPD erwartet mehr Engegement im Kampf gegen Rechtsextremisten

Allerdings warnen die Behörden vor Bürgerwehr-ähnlichen Patrouille-Aktionen und anderen rechtsextremistischen Aktivitäten und "perfiden" Kampagnen, die das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung beeinträchtigen sollen. Gerade in solchen rechtsextremen Aktionen, sieht Florian Ritter von der SPD, eine große Gefahr. Für unsere Gesellschaft seien diese sogar noch gefährlicher als islamistischer Terrorismus, meint Ritter. Schließlich bürge Rechtsextremismus ein noch höheres Risiko einer gesellschaftlichen Spaltung.

Mehr und mehr Reichsbürger und Selbstverwalter

Inzwischen rechnen die Sicherheitsbehörden rund 4.200 Personen in Bayern den Reichsbürgern und Selbstverwaltern zu. Und es könnten noch mehr werden. Schließlich beobachte man die Szene auch in Zukunft genau, erklärt das Innenministerium. Vor allem versuche man derzeit, alle, die im Besitz einer Waffe sind, so schnell wie möglich zu entwaffnen, so Herrmann. Man werde weiter jede Möglichkeit nutzen, die Szene zurückzudrängen.

Neue islamfeindliche Gruppierung

Seit März beobachtet der Verfassungsschutz eine neue islamfeindliche Gruppierung in München. Unter den Protagonisten seien bekannte Personen aus dem islamfeindlichen Spektrum. Erstmals öffentlich in Erscheinung trat die Gruppierung mit einer Demo zum Thema "Pegida - das Original".

Einzelne AfD-Funktionsträger unter Beobachtung

Die AfD als Partei wird weiterhin nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Allerdings haben die Sicherheitsbehörden Einzelpersonen im Blick. Diese stehen z.B. im Zusammenhang mit der Reichsbürger-Szene, erklärt Behördenchef Burkhard Körner. "Das betrifft eine kleine zweistellige Zahl von AfD-Funktionsträgern", so der bayerische Verfassungsschutzpräsident.