Initiative "Betonflut eindämmen" vorerst gescheitert Verfassungsgerichtshof: Volksbegehren gegen Flächenfraß unzulässig - Organisatoren reagieren enttaeuscht

Das Volksbegehren gegen Flächenfraß, "Betonflut eindämmen", ist nicht zulässig - so der Bayerische Verfassungsgerichtshof. Die Organisatoren wollen nun über ihr weiteres Vorgehen beraten. Sicher ist schon jetzt: Sie wollen den Flächenfraß zum Wahlkampfthema machen.

Schlappe für die Grünen in Bayern: Das mit der ÖDP und mehreren Umweltverbänden initiierte Volksbegehren wurde vom bayerischen Verfassungsgerichtshof gestoppt. Die gesetzlichen Voraussetzungen seien nicht gegeben, erklärte der Präsident des Gerichts, Peter Küspert. Durch die Ziele des Volksbegehrens würde die kommunale Planungshoheit unzulässig eingeschränkt.

Das Volksbegehren hätte die Maßstäbe zur Aufteilung des Flächenbudgets genauer regeln müssen. Grund ist der Bestimmtheitsgrundsatz, nach dem der Gesetzgeber die wesentlichen Materien selbst bestimmen und nicht der Exekutive überlassen darf.

Große Enttäuschung bei den Organisatoren

Der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Ludwig Hartmann, hatte im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk schon am Morgen angekündigt, im Fall einer Nichtzulassung des Volksbegehrens mit den anderen Unterstützern zu beraten, ob man ein neues Volksbegehren mit einem leicht geänderten Text starten könne: "Die Tür für eine Höchstgrenze ist ja nicht komplett zugeschlagen worden", so Hartmann nach der Urteilsbegründung.

Der BUND Naturschutz und die ÖDP äußerten ihr Unverständnis für die Entscheidung der bayerischen Verfassungsrichter und kündigten an, den Flächenverbrauch zum Wahlkampfthema zu machen.

"Mir ist es völlig unverständlich, dass die Richter sich nicht auf die Seite der Menschen und der Natur stellen. Damit wird verhindert, dass Bayerns Bürgerinnen und Bürger gegen den Flächenfraß abstimmen können. (...) Bei der Landtagswahl am 14. Oktober haben die Menschen die Chance, den Betonkurs der CSU abzuwählen.“" Agnes Becker, ÖDP Bayern

"Die gnadenlose Zerstörung Bayerns werden wir zu einem der zentralen Themen des Landtagswahlkampfs machen und am 6.10. dagegen demonstrieren." Richard Mergner, BUND

Mehr als 48.000 Unterschriften für das Volksbegehren

Die Initiatoren hatten Anfang März als 48.000 Unterschriften für das Volksbegehren beim bayerischen Innenministerium eingereicht. Nur 25.000 wären nötig gewesen. Das Innenministerium wiederum hatte bereits vor einigen Wochen aus verfassungsrechtlichen Bedenken abgelehnt. Der Verfassungsgerichtshof stimmte nun mit dieser Argumentation überein.

Wäre das Volksbegehren durchgegangen, hätte Bayern nur noch halb so viel Fläche zubetonieren dürfen wie bisher: Nämlich fünf Hektar pro Tag – derzeit ist der Flächenverbrauch in Bayern etwa doppelt so hoch. Der Beauftragte des Volksbegehrens, der Grüne Ludwig Hartmann, argumentiert im Kern politisch: Der Flächenverbrauch sei gigantisch, bisherige Mittel hätten dagegen versagt.

Eine Kleine Anfrage der Grünen beim Bundesinnenministerium hatte ergeben, dass Bayern mit einem Flächenverbrauch von durchschnittlich 12,1 Hektar pro Tag in Sachen Bodenversiegelung von 2012 und 2017 bundesweiter Spitzenreiter war. Der Gesetzgeber müsse einen Rahmen setzen, um die Betonflut in Bayern einzudämmen. Außerdem mache die bayerische Verfassung es Staat und Gemeinden zur Aufgabe, "Boden Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen."

Strenge Argumentationslinie des Innenministeriums

Die Argumentationslinie des Innenministeriums gegen das Volksbegehren ist streng juristisch: Es geht um den sogenannten Bestimmtheitsgrundsatz für Gesetze. Der Gesetzesentwurf des Volksbegehrens versäume es zu regeln, wie das Flächenbudget auf die Gemeinden aufgeteilt werden soll.

"Das ist der Sinn und Zweck des Erfordernisses einer hinreichend bestimmten Regelung, dass der Abstimmende auch erkennen können muss, worüber er eigentlich abstimmt", erklärte Ministerialdirigent Volkhard Spilarewicz.

Das Volksbegehren sieht vor, im Landesentwicklungsprogramm (LEP) zu regeln, wie das Flächenbudget auf Bayern verteilt wird - das LEP wird vom Landtag verabschiedet.

Stichwort: Der Bayerische Verfassungsgerichtshof

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof besteht in seiner jetzigen Form seit dem 22. Juli 1947, um "die Grundrechte des Einzelnen und das verfassungsmäßige Funktionieren der Staatsorgane zu gewährleisten." Durch die zum 1. September 2006 in Kraft getretene Föderalismusreform wurde sein Tätigkeitsfeld noch einmal erweitert. Sein Präsident und die 22 Berufsrichter werden für acht Jahre mit einfacher Mehrheit durch den Landtag gewählt.

Mit Material von dpa