Einschränkungen im Berufsverkehr Verdi: Warnsteiks im öffentlichen Nahverkehr in Augsburg und Regensburg

In Augsburg müssen Fahrgäste bei den städtischen Bussen und Straßenbahnen bis etwa neun Uhr morgens damit rechnen, dass keine Fahrzeuge ausrücken werden. Nur die Busse privater Unternehmen und der Regionalbusgesellschaften fahren nach Auskunft der Stadtwerke uneingeschränkt. Auch in Regensburg wird bei den städtischen Bussen ab Betriebsbeginn vier Stunden lang gestreikt. Betroffen seien alle Linien, allerdings könne man nicht abschätzen, wie viele Fahrer sich tatsächlich an dem Ausstand beteiligen werden, so ein Unternehmenssprecher. Einen Ersatzfahrplan gibt es deswegen nicht. Die Stadtwerke Regensburg haben die Kunden via App, Homepage und mit Durchsagen über den Warnstreik informiert. Auch Schulen wurden kontaktiert, da auch Schüler auf dem Weg zur Schule in der Früh von dem Busausfall betroffen sein werden. Sie müssen sich ebenso wie alle anderen Nutzer der Regensburger Stadtbusse zu Fuß oder mit anderen Verkehrsmitteln auf den Weg machen.

Das fordert die Gewerkschaft Verdi

Verdi will mit den Warnstreiks vor den Tarifverhandlungen am kommenden Freitag Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten und Nachbesserungen bei der Nachtarbeit. So sollen die Fahrer etwa als Ausgleich für Nachtschichten mehr Zusatzurlaub bekommen.

Streiks könnten auch München und Nürnberg treffen

Bis Ende der Woche sind auch in anderen bayerischen Städten Aktionen geplant. Da könnte es dann auch die Ballungsräume München und Nürnberg treffen. Gestreikt werden soll laut Verdi bei Bussen, U-Bahnen und Trambahnen, immer mit Beginn der Frühschicht für vier Stunden.