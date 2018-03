Forderung der Bayern-FDP Verdi gegen völlige Freigabe der Ladenöffnungszeiten

Einkaufen rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche. Das fordert die Bayern-FDP. Die Gewerkschaft Verdi lehnt das strikt ab. Nur die großen Ketten würden davon profitieren.

Wenn es nach der Bayern-FDP geht, sollen im Freistaat bald alle Grenzen für Öffnungszeiten von Geschäften fallen. Das beschlossen die Liberalen am Wochenende auf ihrem Landesparteitag. Durchgesetzt hatten sich die Jungen Liberalen mit ihrer Idee für die Freigabe die ganze Woche. Der Landesvorstand wollte zumindest den Sonntagsschutz beibehalten.

Verdi: "Nur große Ketten profitieren"

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi lehnt die Forderung strikt ab. Nicht nur würden damit "Ruhepole für die Menschen verloren gehen", sagte Bayerns Verdi-Sprecher Hans Sterr. Auch für den Handel selber sehe man keinerlei Vorteile: "Eingekauft wird sowieso nur einmal, egal, ob am Samstag oder Sonntag." Am Ende könnten sogar Nachteile für die Geschäfte entstehen. "Nur die großen Ketten werden profitieren - und das befeuert den Verdrängungswettbewerb bloß."

Junge Liberale: Neue Arbeitsplätze

Anders sieht das Maximilian Funke-Kaiser, Landesvorsitzender der Jungen Liberalen Bayern: "Wir möchten mehr Selbstbestimmung für die Ladeninhaber, Arbeitnehmer und Kunden. Jedes Geschäft soll deshalb selbst entscheiden können, wann es öffnet und schließt. Freie Ladenöffnungszeiten ohne eine weitere Ausweitung der gesetzlichen Höchstarbeitszeiten schaffen neue Arbeitsplätze und bieten Möglichkeiten für höhere Einkommen in Bayern."

Das Argument, es würden neue Stellen geschaffen, will Verdi nicht gelten lassen. "Arbeitsplätze würden höchstens im marginalen Bereich geschaffen", so Sterr. Vielmehr würde die Arbeit für die bereits angestellten Arbeitnehmer "verdichtet" - und darunter hätten dann auch die Kunden zu leiden: "Dann verschlechtert sich der Kundenservice weiter."

Programm und Personal: Martin Hagen ist Spitzenkandidat

Die FDP will im Landtagswahlkampf auch mit einem Kita-Pflichtjahr und einem Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz bei den Wählern punkten. Mit diesen und anderen Maßnahmen eines Bildungspakets wolle die FDP künftig für mehr Bildungsgerechtigkeit in Bayern sorgen. Neben den Inhalten ging es bei dem Parteitag an diesem Wochenende auch um das Personal: Der 36-jährige Martin Hagen wurde mit großer Mehrheit der mehr als 400 Delegierten zum Spitzenmann für die Landtagswahl im Herbst gewählt.