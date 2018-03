Staatsanwaltschaft ermittelt Verdacht auf Abgasmanipulationen - Razzia bei BMW

Die Staatsanwaltschaft München I hat heute die Konzernzentrale von BMW in der bayerischen Landeshauptstadt durchsuchen lassen - sowie einen Standort in Österreich. Es wird wegen Verdachts auf Abgasmanipulationen ermittelt. Der Konzern kündigte Rückrufe an.

Von: Gabriel Wirth