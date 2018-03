Risikoreiche Geldanlage Verbraucherschützer warnen vor Investment in Container

Das Prinzip ist einfach: Das Geld der Anleger fließt in den Kauf von Containern, die Anbieter dieses Investments kümmern sich um alles. Sie schauen, dass die Container genutzt werden und Produkte transportieren. Nach einigen Jahren kaufen sie den Verbrauchern die gebrauchten Behälter ab, diese bekommen dann den Restwert erstattet.

Anleger haben Milliarden in Container investiert

Für die Verbraucher sind so drei bis fünf Prozent Rendite pro Jahr möglich. In den vergangenen Jahren sind mehrere Milliarden Euro in diesen Markt geflossen, zehntausende Anleger haben ihr Geld hier investiert. Die Firma P&R Transport-Container GmbH aus Grünwald hat nun angekündigt, dass sich der Rückkauf der Container verzögert, Anleger also auf ihr Geld warten müssen. Mittlerweile hat das Unternehmen den Vertrieb der Produkte eingestellt. Das erinnert an die Pleite des Containermanagers Magellan vor zwei Jahren

Container-Investments haben viele Risiken

Verbraucherschützer stufen diese Form der Geldanlage als riskant ein. Denn man hat keinen Einfluss darauf, wie gut die Container genutzt werden und ist hier komplett von den Anbietern abhängig. Gerät der Welthandel in die Krise, könnte auch der Containermarkt einbrechen. Ein weiteres Risiko sind Wechselkursschwankungen.

Jeder Anleger hat einen eigenen Container

Und man darf nicht vergessen, dass jeder Anleger Besitzer eines oder mehrerer Container ist. Zwar kann man sich vom Anbieter zusagen lassen, dass er den Container wieder zurückkauft. Doch es kann sein, dass der Anbieter diese Rückkaufgarantie wegen Insolvenz nicht mehr erfüllen kann. Dies war bei der Pleite des Containermanagers Magellan 2016 der Fall.

Bei Finanztest ist diese Geldanlage durchgefallen

Verbraucherschützer warnen davor, Geld in Container anzulegen. In einem Test der Zeitschrift Finanztest von Dezember 2017 bekamen von fünf Angeboten vier die Note mangelhaft, eines war ausreichend.

Der Rat der Experten: Wer trotzdem in Container investieren will, sollte sich den Verkaufsprospekt genau durchlesen. Wegen der Risiken sollte man nur einen kleinen Teil seines Vermögens so anlegen und nur, wenn man das Geld während der Laufzeit nicht braucht und einen Totalverlust verkraften kann.