Pflegenotstand VdK-Präsidentin Bentele sind 13.000 neue Stellen nicht genug

Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Morgen) sagte Bentele: "Das ist eine gute Sache, aber es kann nur ein Anfang sein. Wir haben immer mehr ältere Menschen, immer mehr Menschen, die […] länger leben, also da muss deutlich mehr passieren." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Mittwoch ein Sofortprogramm vorgestellt, um dem Pflegenotstand Abhilfe zu schaffen: Mit 13.000 zusätzlichen Pflegekräften und mehr Geld will die Koalition so eine Trendumkehr in der Alten- und Krankenpflege erreichen.

VdK fordert 60.000 neue Stellen

"Wir haben in Deutschland so einen Notstand, dass schon jetzt über 35.000 Stellen für Pfleger offen sind", sagte Bentele. Der VdK fordert mindestens 60.000 neue Stellen "und da ist 13.000 doch ein bisschen weniger", so Bentele weiter. Um die Stellen neu zu besetzen, müsste der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden, so die VdK-Präsidentin: "Beispielsweise durch bessere Bezahlung, durch bessere Arbeitsbedingungen und dass die Kinderbetreuung verbessert wird, gerade für Menschen, die im Schichtbetrieb arbeiten."

Sicherung der Pflege sei ohne ausländische Pflegekräfte nicht möglich

Ohne Pflegekräfte aus anderen Ländern, wird es dennoch nicht gehen, sagte Bentele. "Und da bin ich gespannt, was nachgelegt wird, um die Menschen auch wirklich zu finden." Den Vorstoß, die Krankenkassen bei der stationären Altenpflege mehr in die Pflicht zu nehmen, lobte Bentele, allerdings könne man nicht gleichzeitig die Krankenkassenbeiträge senken.