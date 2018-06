Dem Himmel so nah fern der Zivilisation Ushguli - eine Art Manhattan im Kaukasus

Endlose, weite Serpentinen schrauben sich den wuchtigen südlichen Kaukasus in Georgien hinauf bis nach Ushguli, den auf 2200 Metern über dem Meeresspiegel gelegenen Ort. Er zählt zu den am höchsten bewohnten Europas. Dass es selbst bei dieser Premiumlage am Himmel in aller Weltabgeschiedenheit nie friedlich in Ushguli zugegangen ist, verraten unter anderem wuchtige, bis zu 20 Meter hohe Wehrtürme. Dank dieser ungewöhnlichen Architektur wirkt Ushguli wie ein mittelalterliches Manhattan.

Touristen im Sommer - Einsamkeit im Winter

Mittlerweile zählt der georgische Ort zum Unesco-Weltkulturerbet. Der Ruhm sorgt eigentlich nur im Sommer für Touristen. Besonders viele sind es allerdings auch da nicht. Gleichwohl schaffen sie es – wenn auch unfreiwillig - die gewohnte Welt in Ushguli auf den Kopf zu stellen. Die etwa 250 Einwohner verwandeln während der denkbar kurzen „Touristensaison“ ihre Häuser in Hotels. Sie kochen leidenschaftlich Touristen-Menüs oder funktionieren ihre Wohnzimmer kurzerhand in Museen um. Die meiste Zeit des Jahres aber herrscht hier abgeschiedene Ruhe. Im Winter ist Ushguli oft über Tage von der übrigen Welt komplett abgeschnitten. Vielleicht auch deshalb heißt Ushguli ins Deutsche übersetzt: „mutiges Herz“.

24.06.2018

Autorin: Christine Hamel

Redaktion: Henryk Jarczyk