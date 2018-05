Drohender Handelskrieg USA verhängen Strafzölle, Juncker kündigt Vergeltung an

Die USA und die Europäische Union steuern auf einen Handelskrieg zu. US-Handelsminister Ross kündigte an, ab Mitternacht würden Stahl- und Aluminiumeinfuhren aus der EU mit Strafzöllen belegt. EU-Kommissionspräsident Juncker kündigte umgehend Vergeltungsmaßnahmen an.

Es habe Fortschritte gegeben in den Gesprächen mit der Europäischen Union, sagt US-Handelsminister Ross. Aber Ross konnte den Europäern im Streit um Einfuhrzölle offenbar nicht genügend Zugeständnisse abringen. Man sei nie an den Punkt gekommen, an dem die Strafzölle vorübergehend oder dauerhaft für die EU ausgesetzt bleiben.

Zölle gelten ab Mitternacht

Das heißt, um Mitternacht erheben die USA 25 Prozent auf Stahl- und 10 Prozent auf Aluminiumimporte aus Europa. Die Produkte aus der EU, die von den Abgaben betroffen sind, haben einen Wert von 6,4 Milliarden Euro.

Jeans dürften teurer werden

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigte umgehend Vergeltung für die von den USA beschlossenen Zölle an. Die Zölle ließen der EU keine andere Wahl, als Gegenmaßnahmen einzuführen.

"Was die können, können wir genauso." Jean Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission

Die EU hatte die möglichen Gegenzölle am 18. Mai bei der Welthandelsorganisation vorsorglich angemeldet. Sie könnten 30 Tage später in Kraft gesetzt werden, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Betroffen davon wären amerikanische Motorräder, Jeans und Whiskey.

Deutsche Wirtschaft fordert klare Position der EU

Unterstützung für die Position der EU kommt aus der deutschen Wirtschaft: So hat der deutsche Industrie- und Handelskammertag nach der Zoll-Entscheidung der USA eine geschlossene Reaktion der Europäer gefordert.

"Jetzt gilt es, den Schaden in Grenzen zu halten - und europäische Geschlossenheit zu zeigen. Im Zweifel sind Gegenmaßnahmen nötig, um die EU-Position zu stärken. Sonst besteht die Gefahr, dass Zugeständnisse unsererseits zu immer neuen Zumutungen aus den USA führen - zum Schaden unserer Wirtschaft." Eric Schweitzer, Präsident des deutschen Industrie- und Handelskammertages

Die USA würden internationales Recht brechen, erklärte Schweitzer und weiter: die Begründung für die Zölle sei an den Haaren herbeigezogen.

Auch Mexiko will nun Strafzölle auf US-Produkte erheben

Auch Mexiko kündigte mittlerweile eigene Importzölle auf bestimmte US-Produkte an. Darunter sind unter anderem Flachstahl, Leuchten, diverse Fleisch- und Käseprodukte sowie Äpfel und Trauben. Die Zölle sollen demnach ab 1. Juni in Kraft treten.