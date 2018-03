USA US-Kampfjet stürzt vor Küste Floridas ab - beide Piloten tot

Beim Absturz eines Kampfjets der US-Marine vor der Inselstadt Key West in Florida sind die beiden Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die Piloten an Bord der Maschine vom Typ F/A-18 Super Hornet hätten zwar noch den Schleudersitz betätigt und seien entdeckt worden, teilte die Navy mit. Doch seien sie am Mittwochabend gestorben.

Präsident Trump kondoliert via Twitter

Den Angaben zufolge befand sich der Kampfjet im Landeanflug auf eine Luftwaffenbasis der Marine, als er rund 1,6 Kilometer östlich der Landebahn ins Wasser stürzte. Die Ursache war zunächst unklar. Die zweiköpfige Crew hat ihre Hauptbasis in der Naval Air Station Oceana in Virginia Beach in Virginia. Präsident Donald Trump kondolierte per Twitter.