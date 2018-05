Unterfranken, Mittelfranken und Oberpfalz Unwetter sorgt in Teilen Bayerns für Stromausfälle und Überflutungen

Nach den schwülen Temperaturen des gestrigen Tages mit über 30 Grad sind ab dem späten Nachmittag bis spät in die Nacht hinein schwere Gewitter über weiten Teilen Bayerns niedergegangen. Vor allem Unter-, Mittelfranken und die Oberpfalz waren betroffen. Deutschlandweit war vor allem Wuppertal in NRW vom Unwetter betroffen.

Stromausfälle, überflutete Straße und vollgelaufene Keller – am heftigsten haben die Unwetter Unterfranken betroffen, dort vor allem die Landkreise Schweinfurt und Bad Kissingen.

Autofahrer bringen Fahrzeuge vor Unwetter in Sicherheit

Gegen 17.30 Uhr ging es los mit heftigen Regenfällen, gefolgt von Gewitter und Hagel. Der war so stark, dass Autofahrer teilweise in Parkhäuser flüchteten, weil sie Angst vor Blechschäden hatten. Laut der Integrierten Leitstelle Schweinfurt gingen bis Mitternacht mehr als 800 Notrufe ein. Bis 22.00 Uhr wurde die Feuerwehr 400 Mal alarmiert. In Elfershausen im Landkreis Bad Kissingen trat ein Bach über die Ufer und floß in ein Mehrfamilienhaus. Laut Polizei kam es zudem aufgrund des heftigen Regens zu etlichen Verkehrs-Unfällen.

Autobahntunnel in Regensburg wegen Überflutung gesperrrt

In Ostbayern mussten die Rettungskräfte im Raum Regensburg und in weiteren Teilen der Oberpfalz bis Mitternacht zu rund 50 Einsätzen ausrücken. Wegen des starken Regens waren in Regensburg zeitweise Straßen nicht mehr befahrbar, auf der Autobahn A93 in Richtung München musste zwischenzeitlich sogar der Tunnel Prüfening wegen Überflutung gesperrt werden. Ähnlich traf es Teile Mittelfrankens. Vor allem im Raum Erlangen und Baiersdorf musste die Feuerwehr bei 60 Einsätzen Keller leerpumpen und umgestürzte Bäume beseitigen.

Unwetter wütet am schlimmsten in Wuppertal in NRW

In Wuppertal hat das heftige Unwetter zu chaotischen Szenen geführt und Teile des Nahverkehrs lahmgelegt: Nachdem die Polizei bereits ein eingestürztes Tankstellendach gemeldet hatte, meldete auch die Universität Wuppertal am Dienstagabend schwere Schäden. Laut Feuerwehr stellten die Deutsche Bahn und die berühmte Schwebebahn den Betrieb ein. Die Feuerwehr Wuppertal reichte bei der Feuerwehr Essen ein offizielles Hilfeersuchen ein. Auch aus anderen Teilen von Nordrhein-Westfalen wurden hunderte Einsätze der Feuerwehr wegen über die Ufer tretender Bäche, überschwemmter Straßen und Keller gemeldet.

Weiterhin schwere Gewitter möglich

Entwarnung gaben die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen noch nicht. In den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen könnte es den ganzen Mittwoch kräftig krachen. Auch Starkregen und Hagel sind durch die schweren Gewitter möglich, wie der DWD mitteilte. Erst zum Wochenende hin beruhigt sich das Wetter - ab Samstag können sich die Menschen wieder über mehr sonnige Stunden freuen