Unterfranken, Mittelfranken und Oberpfalz Unwetter in Bayern - Stromausfälle und Überflutungen

Stromausfälle, überflutete Straße und vollgelaufene Keller – am heftigsten haben die Unwetter Unterfranken betroffen, dort vor allem die Landkreise Schweinfurt und Bad Kissingen. Bis 22 Uhr wurde die Feuerwehr 400 Mal alarmiert. In Elfershausen im Landkreis Bad Kissingen trat ein Bach über die Ufer und floß in ein Mehrfamilienhaus. Laut Polizei kam es zudem aufgrund des heftigen Regens zu etlichen Verkehrs-Unfällen.

Autobahntunnel in Regensburg wegen Überflutung gesperrrt

In Ostbayern mussten die Rettungskräfte im Raum Regensburg und in weiteren Teilen der Oberpfalz bis Mitternacht zu rund 50 Einsätzen ausrücken. Wegen des starken Regens waren in Regensburg zeitweise Straßen nicht mehr befahrbar, auf der Autobahn A93 in Richtung München musste zwischenzeitlich sogar der Tunnel Prüfening wegen Überflutung gesperrt werden. Ähnlich traf es Teile Mittelfrankens. Vor allem im Raum Erlangen und Baiersdorf musste die Feuerwehr bei 60 Einsätzen Keller leerpumpen und umgestürzte Bäume beseitigen.