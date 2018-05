Blitze und Starkregen Unwetter in Bayern: Spektakel am Himmel, geringe Schäden

Dunkle Wolken, Blitze, Regengüsse: Das Wochenende ist gestern in Bayern mit teilweise heftigen Gewittern zu Ende gegangen. Größere Schäden blieben zum Glück aus, am Münchner Flughafen ging allerdings zeitweise nichts mehr.

Ab dem Nachmittag zogen gestern die ersten Gewitter quer über Bayern, auch Hagel war mit dabei. Bis auf einige vollgelaufene Keller und überflutete Nebenstraßen gingen die Unwetter aber glimpflich über die Bühne - es blieb bei spektakulären Blitzen und Wolkengebilden.

Autos aus Unterführung gezogen

Einige Beeinträchtigungen gab es im nördlichen Schwaben: Nach Angaben der Polizei wurden im Landkreis Donau-Ries etliche Keller überflutet, in zwei Unterführungen stand das Wasser so hoch, dass Autos stecken blieben und von den Einsatzkräften herausgezogen werden mussten. Einige Straßen waren durch umgestürzte Bäume blockiert. Im Landkreis Dillingen ist die Ortverbindungsstraße zwischen Zusamaltheim und Fristingen unterspült worden. Es soll sich ein regelrechtes Loch in der Fahrbahn aufgetan haben, die Strecke wurde deshalb bis auf weiteres gesperrt, heißt es bei der Polizei.

Feuerwehren im Pump-Einsatz

Auch in Unterfranken mussten die Feuerwehren zu einigen Einsätzen ausrücken. In der Region "Main-Rhön" wurden in Bad Brückenau Straßen überflutet, ein Baum fiel auf eine Straße und mehrere Keller sind vollgelaufen. Vollgelaufene Keller gab es für Einsatzkräfte auch in Oberscharzach, Hirschfeld, Heidenfeld, Alitzheim, in Arnstein oder Eußenheim auszupumpen. Am bayerischen Untermain gab es überflutete Straßen in 15 Gemeinden des Landkreises Miltenberg und in Großostheim im Landkreis Aschaffenburg.

Ausfälle und Verspätungen am Münchner Flughafen

Größere Auswirkungen hatte die Gewitterfront auf den Flugbetrieb am Münchner Flughafen. Weil das Gewitter genau über das Airport-Gelände zog, waren von 20.20 Uhr bis 21 Uhr keine Abfertigungen möglich. Aus Sicherheitsgründen habe niemand an den Flugzeugen arbeiten dürfen, erklärte ein Sprecher. Aus diesem Grund, aber auch in Folge von Wetterproblemen an anderen Flughäfen kam es zu rund 50 Annullierungen. Weitere 100 Flüge hatten mehr als eine Stunde Verspätung.

Wesentlich heftiger als in Bayern tobten die Unwetter in Hessen und Niedersachsen. Dort waren die Feuerwehren teilweise im Dauereinsatz. In Aurich in Ostfriesland musste ein Open-Air-Konzert abgebrochen werden. Das Gelände sei geräumt worden, die 5.000 Besucher hätten es binnen einer Stunde verlassen, teilte eine Polizeisprecherin am Abend mit. Das Areal habe unter Wasser gestanden.

Auch am Montag Unwetter möglich

Laut Deutschem Wetterdienst kann es in Bayern auch am Montag zu heftigen Unwettern kommen. Aktuell sind in Mittel- und Unterfranken noch vereinzelte Gewitter unterwegs, im Laufe des Tages soll vor allem im Süden die Unwettergefahr wieder steigen.