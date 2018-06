Land unter Unwetter in Bayern: Gewitter und Starkregen verursachen vielfach Schäden

Starkregen und heftige Gewitter haben wie in vielen Teilen Deutschlands auch in ganz Bayern für Überflutungen gesorgt, Keller liefen voll, Schlammlawinen gingen ab, Feuerwehr und andere Einsatzkräfte waren vielerorts während der ganzen Nacht im Dauereinsatz.

In Teilen Oberfrankens hat der Starkregen zu Schäden geführt. Am stärksten betroffen war nach Auskunft der Einsatzzentrale der oberfränkischen Polizei der Landkreis Wunsiedel. Der Schwerpunkt lag in den Gemeinden Schirnding, Hohenberg/Eger und Röthenbach sowie in ARzberg, das erst vor einer Woche von einem heftigen Unwetter heimgesucht worden war. In Arzberg stand die Innenstadt mehr als einen Meter tief unter Wasser. "Wir sind total überrannt worden mit Einsätzen", sagt Kreisbrandinspektor Armin Welzel. "Ich bin sprachlos, ich habe sowas noch nicht erlebt", berichtete eine aufgelöste Anwohnerin, deren Flur unter Wasser stand. Um den Menschen in Arzberg zu Hilfe zu eilen, rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften in die Stadt im Fichtelgebirge an. Insgesamt waren THW und Feuerwehr mit 40 Fahrzeugen und über 300 Mann vor Ort. Mehrere Schlammlawinen machten Straßen, unter anderem die B 303, unpassierbar. Teile einer Kreisstraße wurde weggespült. Die genauen Schadenshöhen stehen noch nicht fest. Im Landkreis Wunsiedel waren rund 360 Feuerwehrleute im Einsatz, zudem die Straßenbauämter und das Wasserwirtschaftsamt. Die Aufräumarbeiten dauerten die ganze Nacht lang an.

Unwetter-Schäden noch nicht zu überblicken

Im Landkreis Bayreuth waren laut Auskunft der Polizei die Gemeinden Goldkronach, Drosendorf und Hollfeld betroffen. Auch hier liefen einige Keller voll und Straßen wurden überspült. In Goldkronacher Stadtteil Nemmersdorf gingen mehrere Schlammlawinen ab. Eine davon ergoss sich über den Dorfplatz. In Forchheim und Meeder (Lk Coburg) liefen bereits am Nachmittag mehrere Keller voll Wasser. Im östlichen Oberfranken waren die Feuerwehren zum Teil die ganze Nacht hindurch im Einsatz. Das genaue Ausmaß der Schäden wird erst bei Tageslicht zu ermitteln sein, so die Polizei.

Playmobil unter Wasser

Teils heftige Gewitter haben am Abend auch in Teilen von Mittelfranken die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Insgesamt musste die Feuerwehr zu über 160 Einsätzen ausrücken. Am stärksten traf es hierbei die Gemeinde Adelsdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Allein hier wurden die Einsatzkräfte 76 Mal alarmiert. Einige Keller standen bis zu 70 cm tief im Wasser. Auf einigen Straßen stand das Wasser bis zu 40 cm hoch. Auch einige umgestürzte Bäume musste die Feuerwehr beseitigen. In Dietenhofen im Landkreis Ansbach stand auch ein Hochregallager des Spielzeugherstellers Playmobil unter Wasser. Verletzt wurde bei den Unwettereinsätzen nach jetzigem Kenntnisstand niemand. Die Landkreise Roth, Weißenburg-Gunzenhausen sowie die Stadt Schwabach blieben von den heftigen Regenfällen weitgehend verschont.

Geröll- und Schlammlawine in Konnersreuth

Land unter hieß es am am Donnerstagabend auch in der Oberpfalz und Niederbayern. In den beiden Regierungsbezirken bauten sich am Nachmittag heftige Gewitterfronten auf, die sich darauf entluden. Betroffen waren in der Oberpfalz vor allem das Landkreis und Stadtgebiet Regensburg sowie die Landkreise Amberg-Sulzbach, Schwandorf, Neustadt/Waldnaab und die Stadt Weiden. In Laaber (Lkr. Regensburg) stand der Dorfplatz nach dem Unwetter unter Wasser, das Wasser drückte sich teilweise durch Schaufenster in die Geschäfte im Ortskern. Besonders stark betroffen von den Unwettern an Fronleichnahm war auch der Landkreis Tirschenreuth, erneut traf es hier die Marktgemeinde Konnersreuth. Wie bereits vor einer guten Woche wälzte sich abermals eine Geröll- und Schlammlawine durch den Ort. Die Durchgangsstraße des Ortes war danach unpassierbar. Eine teilweise bis zu 30 Zentimeter hohe Geröllschicht lag auf den Straßen. Die Feuerwehr musste in dem Ort rund 40 Keller auspumpen.

"Es hat gespudelt wie ein Springbrunnen"

"Es hat gesprudelt wie ein Springbrunnen, das Wasser ist durch die Dichtung des Fenster geschossen", berichtet Franziska Stöckel aus Maierhofen in Niederbayern. Stöckel ging es wie so vielen anderen in ihrem Ort: Ihr Keller wurde von den Regenmassen, die am Donnerstagabend niedergingen geflutet. "Es waren wirklich Wassermassen, so etwas habe ich noch nicht erlebt, alles in unserem Keller ist kaputt, wir können alles wegschmeißen", erklärt Stöckel weiter. Ingesamt wurden in dem kleinen Ort 25 Keller geflutet. Auch im wenige Kilometer entfernten Painten hatten die Bewohner mit dem Starkregen zu kämpfen. Hier wurden mehrere Straßen von den Regenmassen überflutet. Teilweise stand das Wasser bis zu 70 Zentimeter tief im Ortskern.

Farchanter Tunnel überschwemmt

In Oberbayern und in Schwaben haben starke Gewitter am Abend ebenfalls die Rettungskräfte beschäftigt. In München pumpte die Feuerwehr einige Keller aus und räumte umgestürzte Bäume von den Straßen. Im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr mussten die Rettungskräfte 23 Mal ausrücken. Im südlichen Oberbayern gab es fast für alle Landkreise eine Unwetterwarnung - den größten Einsatz hatten die Rettungkräfte im Farchanter Tunnel: Die Südröhre wurde aufgrund des starken Regens überschwemmt, das Wasser musste von der Feuerwehr abgepumpt werden. Die Südröhre war deshalb von 19.30 bis 21.00 Uhr gesperrt. In der Gemeinde Oberalting-Seefeld liefen laut Feuerwehr mehrere Keller voll, die darauf ausgepumpt werden mussten. Dazu vielen aufgrund des Gewitters einige Bäume auf Straßen.

Auch im Stadtgebiet von Ingolstadt waren die Einsatzkräfte wetterbedingt stark beschäftigt - vor allem wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Unterführungen. So auch eine Unterführung der B16a. Als das Wasser wieder ablief, war die Bundesstraße komplett verdreckt. Sie musste deshalb kurzzeitig komplett gesperrt werden. In Schwaben waren vorallem die Landkreise Augsburg, Dillingen und Donauwörth betroffen. Hier mussten die Einsatzkräfte u.a. wegen umgestürzter Bäume und überschwemmten Straßen ausrücken.

Schon wieder Überschwemmungen in Otting

In Schwaben waren vor allem die Landkreise Augsburg, Dillingen und Donauwörth betroffen. Hier mussten die Einsatzkräfte unter anderem wegen umgestürzter Bäume und überschwemmten Straßen ausrücken. Nicht einmal ein Jahr nach der großen Überschwemmung sind auch in Otting erneut die Keller vollgelaufen. Wieder flossen am Donnerstagabend Wassermassen durch den Ort, wieder waren Straßen überschwemmt. Die Bewohner, denen die Flutkatastrophe vom vergangenen Jahr immer noch den Knochen steckt, befürchteten schon das Schlimmste. "Ich kann da nicht ins Bett gehen, wenn es so lange regnet", sagt Kiraly Hazy, dessen Haus im vergangen Jahr überschwemmt worden war.