Neue Agentur für Bayern Unternehmen und Touristen sollen aufs Land gelockt werden

Mit gezielten Förderungen will die Staatsregierung strukturschwache und ländliche Räume im Freistaat attraktiver für Wirtschaft und Tourismus machen. Die bisherigen Investment-Institute sollen dazu in der "Wirtschaftsagentur Bayern - Bavaria Trade and Invest" zusammengefasst werden.

Von: Peter Kveton