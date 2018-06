Unfall an Bahnübergang Regionalexpress rammt Auflieger von LKW

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang überquerte ein Sattelzug gegen 07.30 Uhr den beschrankten Bahnübergang in der Industriestraße in Dorfprozelten (Lkr. Miltenberg). Als der LKW offenbar verkehrsbedingt halten musste und sich mit seinem Auflieger noch im Gleisbereich befand, schlossen sich die Bahnschranken. Der Zugführer eines herannahenden Regionalexpress erkannte die Gefahr rechtzeitig und leitete eine Notbremsung ein.

Vorbildliches Verhalten des Zugführers

Anschließend wies er die Fahrgäste aus dem ersten Waggon an, sich in den hinteren Teil des Zuges zu begeben. Er konnte den Zusammenstoß mit dem Lkw zwar nicht mehr komplett verhindern, durch sein vorbildliches Verhalten wurde im Regionalexpress jedoch keiner der rund 300 Fahrgäste, zum Großteil Schüler, verletzt. Der Zugführer erlitt einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Zugstrecke für zwei Stunden voll gesperrt

Der Auflieger des LKW wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro. Der Regionalexpress wurde lediglich leicht im Frontbereich beschädigt. Die Bahnstrecke zwischen Miltenberg und Wertheim musste während der Unfallaufnahme und der erforderlichen Aufräumarbeiten für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Tödlicher Unfall vor vier Jahren

Vor vier Jahren ereignete sich am selben Bahnübergang in der Industriestraße ein tödlicher Unfall. Ein Regionalzug erfasste mit voller Wucht einen PKW, dabei kam eine 46-jährige Frau ums Leben. Untersuchungen zur Unfallursache haben damals nach Angaben der Polizei keinen Hinweis auf einen technischen Defekt am Zug oder an der Halbschranke ergeben.