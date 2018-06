Benefiz-Aktion nach Verpuffung Zerstörtes Haus in Himmelstadt: Bäcker übergibt Spende an Familie

Nach der verheerenden Verpuffung in einem Haus in Himmelstadt ist die Hilfsbereitschaft groß. Heute übergibt ein Bäcker den Verkaufserlös eines Samstags an die betroffene Familie. Unterdessen dauern die Ermittlungen der Polizei an.

Von: Sylvia Schubart-Arand