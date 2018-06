Da bin ich also Begegnungsabend mit dem neuen Bischof von Würzburg

"Da bin ich also!" waren die freundlichen, ersten Begrüßungsworte des neuen Bischofs kurz nach seiner Ernennung in einem ersten Kurzvideo an seine neue Diözese. Der Abend im Würzburger Burkardushaus soll dem neuen Bischof fünf Tage nach seiner Weihe im Kiliansdom die Vielfalt seines Bistums zeigen, aber auch Gelegenheit geben, den Pfälzer in Franken weiter kennen zu lernen, umrahmt von musikalischen Beiträgen. Es moderiert Eberhard Schellenberger vom BR Studio Mainfranken.

Livestream im Internet und auf Facebook

Zu dem Begegnungsabend mit Franz Jung, dem neuen Bischof von Würzburg, haben die Domschule Würzburg, das Medienreferat der Diözese Würzburg und das BR Studio Mainfranken in Würzburg eingeladen. Die kostenlosen Karten waren schnell weg, sie wurden unter zahlreichen Interessenten verlost.

Wer von zu Hause aus dabei sein will:

Der BR überträgt den Abend am Freitag (15.06.18) ab 19.00 Uhr als Videolivestream auf dieser Seite und unter BRFranken auf Facebook live.