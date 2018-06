Dritte Liga "Geile Spiele" – Würzburger Kickers voller Vorfreude auf neue Saison

Trainer Michael Schiele und Vorstand Daniel Sauer zeigten sich vor allem von den Traditionsvereinen in der Dritten Liga – wie etwa dem 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig, dem Karlsruher SC, SV Wehen Wiesbaden, dem TSV 1860 München, KFC Uerdingen und Energie Cottbus – beeindruckt. "Das ist eine Hammerliga. Das werde geile Spiele gegen richtige Brocken. So was hat´s in der Dritten Liga noch nie gegeben", sagte Trainer Michael Schiele.

"Ich glaube das ist für jeden ein schönes Erlebnis gegen die großen Namen spielen zu dürfen. In geilen Stadien wie in Braunschweig oder auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Aber wir wollen auch Spaß haben und den einen oder anderen Punkt mitnehmen." Michael Schiele, Trainer der Würzburger Kickers

Aufstieg nicht primäres Ziel der Kickers

Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer hält es für "vermessen" vom Aufstieg zu sprechen. "Wir müssen demütig sein. Aber dass wir ein unangenehmer Gegner sein können, das haben wir vor allem in der vergangenen Rückrunde bewiesen", äußerte er sich am Mittwoch. Zu den eigenen Zielen wollte sich Trainer Schiele nicht konkret äußern. Er werde der Mannschaft immer neue Etappenziele vorgeben und er hoffe, dass, im Gegensatz zur Vorsaison, schon gleich zum Saisonbeginn viele Punkte gesammelt werden können.

Verein hält weiter nach neuen Spielern Ausschau

Sauer ist sicher, dass der Kader der Mannschaft gut zusammengestellt wurde. Der Verein beobachte aber auch weiter den Markt. Ein Offensivspieler, ein junger Torwart stehen zwar ganz oben auf der Wunschliste, aber der Fußball drehe sich so schnell. "Zugänge, Abgänge oder Verletzungen können immer passieren. Deshalb schauen wir immer auf allen Positionen", stellte er klar.

Testspiele bis zum Saisonstart

Saisonauftakt in der Dritten Liga ist am letzten Wochenende im Juli. Zuvor gibt es zahlreiche Testspiele. Am Freitag treffen die Würzburger Kickers um 17.30 Uhr zuhause auf den Bayernligisten TSV Großbardorf. Der Höhepunkt der Vorbereitung steht am 21. Juli um 17 Uhr an. Im Stadion am Dallenberg empfangen die Kickers dann den Bundesligaaufsteiger 1. FC Nürnberg.