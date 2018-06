Neue Gesichter im Kader Würzburger Kickers starten die Saisonvorbereitung

Fußball-Drittligist Würzburger Kickers hat am Montag (18.06.18) mit der Vorbereitung der neuen Saison begonnen. Das erste Training hat am Vormittag auf dem Sportgelände "Am Sonnenstuhl" in Randersacker stattgefunden. Das Gesicht der Mannschaft von Cheftrainer Christian Schiele hat sich im Vergleich zur vergangenen Runde deutlich verändert - und noch immer basteln die Kickers am neuen Kader.

Würzburger Kickers vermelden Zugänge aus Heidenheim und Berlin

Zuletzt haben die Kickers am Freitag (15.06.18) mit Dave Gnaase vom FC Heidenheim und Enes Küc vom Berliner AK zwei weitere Neuzugänge vorgestellt. Am Tag darauf wurde bekannt, dass Björn Jopek den Verein in Richtung Halle verlassen wird.

Sechs Trainingseinheiten in dieser Woche sind öffentlich, am Freitag folgt der erste Test: Um 17.30 Uhr empfangen die Kickers in der Flyeralarm-Arena am Dallenberg den Bayernligisten TSV Großbardorf.

Vorbereitung auf Dritte Liga: Testspiel-Kracher gegen Augsburg und Nürnberg

Weitere Höhepunkte in der rund fünfwöchigen Vorbereitung sind am 14. Juli das Vorbereitungsspiel beim Bundesligisten FC Augsburg und am 21. Juli das Testspiel zuhause gegen den Bundesliga-Rückkehrer 1. FC Nürnberg. Der erste Spieltag in der Dritten Liga findet zwischen dem 27. und 30. Juli statt.